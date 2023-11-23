Общество 23.11.2023 в 09:55
Монголия хочет увеличить ВВП страны на душу населения до $6 тыс
Программа восстановления экономики стоимостью 10 трлн долларов, реализованная во время пандемии, сохранила 126 тыс рабочих мест
Текст: Номер один
Прибыль от внешнеторговых операций Монголии за первые 10 месяцев этого года достигла 4,9 млрд долларов, что является самым высоким показателем в истории. Об этом заявил премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ на «утренней встрече» с экономистами.
«Бюджет вышел с прибылью в размере 2,1 трлн тугриков, что превысило прогнозируемый доход. Рост экономики превзошел ожидания. Считаю, что этот рост принесет пользу гражданам и бизнесу», - отметил он.
В результате правительственных мер по увеличению экспорта, восстановлению погранпереходов и борьбе с коррупцией платежный баланс показал прирост в размере 791 млн долларов. В этом году ВВП страны на душу населения достиг 5000 долларов, а в следующем году его намерены увеличить до 6000 долларов.
Участники встречи отметили, что планирование очень важно для диверсификации экономики, и нужно спланировать, какой сектор и как его поддерживать. Они также добавили, что важно развивать секторы образования и здравоохранения с равным доступом, сообщает МОНЦАМЭ.
В частности, преподаватель Финансово-экономического университета Монголии, экономист Ж.Дэлгэрсайхан сказал: «Хочу, чтобы доходы от добычи полезных ископаемых больше направлялись на образование и здравоохранение. Хорошо, что экономика страны растет. Но чтобы поддержать этот рост, нам необходимо укреплять управленческие навыки и сокращать политику социального обеспечения. Это обеспечит долгосрочный экономический рост».
В Монголии нашей стране насчитывается более 980 тыс домохозяйств, из которых 400 тыс проживают в столице. В третьем квартале этого года доходы домохозяйств выросли на 11,7 проц. Главный экономист Монголбанка Д.Ган-Очир в своем докладе «Влияние восстановления экономики на домохозяйства и вопросы, требующие рассмотрения» сказал, что для защиты реальных доходов домохозяйств необходимо снизить инфляцию и поддерживать жесткую денежно-кредитную политику до тех пор, пока она не стабилизируется.
Министр финансов Б.Жавхлан ответил на предложения и вопросы экономистов, заявив, что никакого увеличения расходов на социальное обеспечение в следующем году не будет. «Инфляция является наиболее важнейшим показателем экономической безопасности домохозяйств. Программа восстановления экономики и охраны здоровья стоимостью 10 трлн долларов, реализованная во время пандемии, сохранила 126 тыс рабочих мест. Экономический рост приносит пользу людям. Впервые в истории доходы бюджета были превышены, что помогло увеличить зарплаты, пенсии и пособия, которые идут непосредственно домохозяйствам»,- сказал министр финансов Б.Жавхлан.
Фото: montsame.mn
https://montsame.mn/ru/read/331810
«Бюджет вышел с прибылью в размере 2,1 трлн тугриков, что превысило прогнозируемый доход. Рост экономики превзошел ожидания. Считаю, что этот рост принесет пользу гражданам и бизнесу», - отметил он.
В результате правительственных мер по увеличению экспорта, восстановлению погранпереходов и борьбе с коррупцией платежный баланс показал прирост в размере 791 млн долларов. В этом году ВВП страны на душу населения достиг 5000 долларов, а в следующем году его намерены увеличить до 6000 долларов.
Участники встречи отметили, что планирование очень важно для диверсификации экономики, и нужно спланировать, какой сектор и как его поддерживать. Они также добавили, что важно развивать секторы образования и здравоохранения с равным доступом, сообщает МОНЦАМЭ.
В частности, преподаватель Финансово-экономического университета Монголии, экономист Ж.Дэлгэрсайхан сказал: «Хочу, чтобы доходы от добычи полезных ископаемых больше направлялись на образование и здравоохранение. Хорошо, что экономика страны растет. Но чтобы поддержать этот рост, нам необходимо укреплять управленческие навыки и сокращать политику социального обеспечения. Это обеспечит долгосрочный экономический рост».
В Монголии нашей стране насчитывается более 980 тыс домохозяйств, из которых 400 тыс проживают в столице. В третьем квартале этого года доходы домохозяйств выросли на 11,7 проц. Главный экономист Монголбанка Д.Ган-Очир в своем докладе «Влияние восстановления экономики на домохозяйства и вопросы, требующие рассмотрения» сказал, что для защиты реальных доходов домохозяйств необходимо снизить инфляцию и поддерживать жесткую денежно-кредитную политику до тех пор, пока она не стабилизируется.
Министр финансов Б.Жавхлан ответил на предложения и вопросы экономистов, заявив, что никакого увеличения расходов на социальное обеспечение в следующем году не будет. «Инфляция является наиболее важнейшим показателем экономической безопасности домохозяйств. Программа восстановления экономики и охраны здоровья стоимостью 10 трлн долларов, реализованная во время пандемии, сохранила 126 тыс рабочих мест. Экономический рост приносит пользу людям. Впервые в истории доходы бюджета были превышены, что помогло увеличить зарплаты, пенсии и пособия, которые идут непосредственно домохозяйствам»,- сказал министр финансов Б.Жавхлан.
Фото: montsame.mn
https://montsame.mn/ru/read/331810