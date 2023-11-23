В Улан-Удэ восьмилетнего мальчика покусала собака

В Улан-Удэ от службы «02» поступила информация о том, что 22 ноября в 11:30 в Детскую республиканскую клиническую больницу поступил восьмилетний мальчик с укушенной раной правой ягодицы. После обследования и поставленной прививки от бешенства мальчик отпущен на амбулаторное лечение, сообщили в городской администрации.«Вчера в 11 часов в 111-м микрорайоне трое мальчиков играли между домами. Мимо пробегали три собаки. Мальчик побежал в сторону собак. По версии кинологов, животные восприняли это как угрозу. Одна из них укусила его и убежала», – рассказал начальник отдела благоустройства КГХ Дмитрий Ларченко.Сейчас проводится отработка 110-го и 113 мкрн тремя экипажами службы отлова.- Отметим, что горожане препятствуют работе службы отлова и поискам животных, которые возможно участвовали в нападении на мальчика. Возле дома № 15 владелец автомобиля «Истана» серого цвета преградил путь службе отлова, люди загнали собак в подъезд дома, - подчеркнул Дмитрий Ларченко.Фото: pixabay.com