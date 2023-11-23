Общество 23.11.2023 в 13:02

«Детей на комиссию отправили, а ей пальцем погрозили»

В Новосибирске учительница, оскорбившая девятиклассниц, отделалась замечанием
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Текст: Номер один
«Детей на комиссию отправили, а ей пальцем погрозили»
Новый поворот получила история с новосибирской учительницей, назвавшей девятиклассниц «девочками б/у». Напомним, скандал разгорелся накануне осенних каникул: сами школьники написали директору жалобу на преподавательницу русского языка и литературы.

- Меня она назвала «мусором», другой девочке сказала: «Когда у тебя рот открыт, ты страшная, когда молчишь - красивая». Еще всех учениц в классе назвала «девочками б/у», сказала, что мы все ходим грязными, от нас воняет, что нам надо помыть голову, - поделилась с КП-Новосибирск девятиклассница (ее рассказ печатаем с разрешения мамы школьницы).

Была, со слов родителей, и еще одна проблема: учительница не проверила работы тех детей, кто болел и не сдал выполненные задания вовремя. В итоге шестеро учащихся оказались неаттестованными по ее предметам.

Родители встали на сторону детей, обратились к руководству школы. В итоге у девятого класса, который пожаловался директору, после каникул сменили преподавателя. Обещали также до 20 ноября проверить все-таки работы детей и аттестовать их, но в итоге так и не проверили. Вместо этого родители получили из школы письменный ответ на свои обращения (бумаги есть в распоряжении редакции КП-Новосибирск). И были от него в недоумении.

Прежде всего школа не признает того, что педагог оскорбила детей.

- В ходе бесед с родителями и обучающимися 9-го класса факты оскорбления учителем обучающихся не были подтверждены всеми участниками образовательных отношений, аудио- и видеоматериалы не предоставлены, - говорится в документе.

Единственное, с чем школа согласилась, так это с тем, что учительница не проверила работы детей:

- Факт несвоевременной проверки работ обучающихся установлен.

Итог: педагог никакого серьезного наказания не понесла.

- Комиссия по педагогическому расследованию приняла решение о вынесении учителю русского языка дисциплинарного взыскания в виде замечания, - указано в документе.

А вот у неаттестованных школьников сейчас серьезные проблемы.

- В школе сказали, что будет создана комиссия, которая проверит знания детей по русскому языку и литературе за первую четверть, - рассказала КП-Новосибирск мама одной учениц. - То есть этой учительнице пальцем погрозили, а наших детей - на комиссию?

Родители уже начали писать заявления в прокуратуру и пытаются добиться, чтобы детей аттестовали.

Фото: предоставлено героями публикации
Теги
образование педагог дети конфликт

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