Общество 23.11.2023 в 13:32

Бурятия представила Книгу достижений на международной выставке-форуме «Россия»

В нее вошли все достижения республики с момента включения в ДФО
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Текст: Андрей Константинов
Бурятия представила Книгу достижений на международной выставке-форуме «Россия»
Бурятия на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве представила интерактивную Книгу достижений республики. В нее вошли все достижения Бурятии с момента включения региона в состав Дальневосточного федерального округа. Познакомиться с вехами развития республики гости выставки смогут вплоть до завершения этого масштабного мероприятия, а именно до 12 апреля 2024 года.

Иллюстрированная электронная книга в виде большого планшета, стилизованного под книгу, расположена на входе в павильон и позволяет гостям ознакомиться с потенциалом региона на слайдах. В книге рассказывается об успехах региона в развитии экономики, образования, здравоохранения, спорта, инфраструктуры, энергетики, а также об экологии и поддержке специальной военной операции.

В книге можно проследить историю с того момента, когда президент России Владимир Путин сделал Дальний Восток территорией больших достижений и вдохновляющих проектов, и как это решение отразилось на социально-экономическом развитии Бурятии. Отметим, сегодня Дальний Восток обладает важнейшим логистическим, экономическим и промышленным потенциалом. Это ворота России в Восточную Азию, которая за последние десятилетия стала самым перспективным регионом в мире. В современных геополитических условиях торговля с Азией становится приоритетным направлением для развития страны.

За прошедшие годы регионы ДФО значительно преобразились. Из периферийных территорий эти субъекты превратились в важнейшие экономические и культурные центры. Планы и утверждённые президентом программы развития Дальнего Востока воодушевляют: регионы ДФО получили исторический шанс не только кардинально повысить качество жизни своих жителей, но и стать центром притяжения специалистов со всей России.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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