Общество 23.11.2023 в 15:16

Три студента представляют Бурятию в финале конкурса «Флагманы образования»

Целью проекта является создание условий формирования кадрового резерва для системы образования
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Три студента представляют Бурятию в финале конкурса «Флагманы образования»
Финал профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал в Екатеринбурге. Бурятию в финале конкурса представляют студенты Бурятского государственного университета и Бурятского республиканского педагогического колледжа, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Конкурсные испытания пройдут на площадке Уральского государственного педагогического университета и продлятся в течение четырех дней. Целью проекта «Флагманы образования» является создание условий формирования кадрового резерва для системы образования.

В 2023 году к дистанционному этапу конкурса были допущены 34 385 конкурсантов, которым предстояло выполнить задания комплексной оценки уровня сформированности надпрофессиональных компетенций и профессиональных знаний. По итогам дистанционной оценки более 250 студентов, набравших наибольшее количество баллов, принимают участие в финальных испытаниях.

Бурятию в финале профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» представляют: Ирина Зайганова, Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова;  Виталий Измайлов, Бурятский республиканский педагогический колледж; Елизавета Кудасова, Бурятский республиканский педагогический колледж.

Финалистов ждут насыщенная конкурсная и образовательная программы. Участники конкурса получат возможность заявить о себе в профессиональном сообществе, проверить свои знания и компетенции, повысить квалификацию, пройти образовательные программы.

Проект «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

Фото: egov-buryatia.ru


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