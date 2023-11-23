Три студента представляют Бурятию в финале конкурса «Флагманы образования»

Финал профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал в Екатеринбурге. Бурятию в финале конкурса представляют студенты Бурятского государственного университета и Бурятского республиканского педагогического колледжа, сообщили в пресс-службе правительства республики.Конкурсные испытания пройдут на площадке Уральского государственного педагогического университета и продлятся в течение четырех дней. Целью проекта «Флагманы образования» является создание условий формирования кадрового резерва для системы образования.В 2023 году к дистанционному этапу конкурса были допущены 34 385 конкурсантов, которым предстояло выполнить задания комплексной оценки уровня сформированности надпрофессиональных компетенций и профессиональных знаний. По итогам дистанционной оценки более 250 студентов, набравших наибольшее количество баллов, принимают участие в финальных испытаниях.Бурятию в финале профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» представляют: Ирина Зайганова, Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова; Виталий Измайлов, Бурятский республиканский педагогический колледж; Елизавета Кудасова, Бурятский республиканский педагогический колледж.Финалистов ждут насыщенная конкурсная и образовательная программы. Участники конкурса получат возможность заявить о себе в профессиональном сообществе, проверить свои знания и компетенции, повысить квалификацию, пройти образовательные программы.Проект «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.Фото: egov-buryatia.ru