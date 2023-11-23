Общество 23.11.2023 в 15:39

Стюардесса из Бурятии просит земляков поддержать ее в профессиональном конкурсе

Юлия Иванова соревнуется с 29 конкурсантками из России, Беларуси, Казахстана и ОАЭ

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Текст: Лариса Ситник
Стюардесса из Бурятии просит земляков поддержать ее в профессиональном конкурсе

Уроженка Бурятии Юлия Иванова работает бортпроводником в авиакомпании «Победа». Девушки участвует в международном конкурсе «Топ стюардесс 2023». Сейчас на официальной странице конкурса «Вконтакте» проводится голосование за звание «Мисс зрительских симпатий» и Юлия просит отдать свой голос за нее.

«Дорогие друзья! Открыли голосование за звание «Мисс зрительских симпатий». Буду благодарна вашей поддержке. Для меня очень важен голос каждого. На протяжении всего конкурса вы меня поддерживали, сколько приятных слов от вас услышала, сколько комплиментов. Спасибо каждому, что верите в меня. Чтобы проголосовать: необходимо подписаться на группу «Топ стюардесс» и проголосовать за Иванову Юлию, - призывает наша землячка.

Напомним, Юлия Иванова, родившаяся в Бурятии и проживающая сейчас в Санкт-Петербурге, стала одной из 30 участниц, прошедших в финал международного конкурса «Топ стюардесс 2023». Финалисток отбирали как по внешности, так и по профессиональным качествам: знанию аварийно-спасательного оборудования, умению оказать медицинскую помощь. Девушки прошли испытания, которые проверили их стрессоустойчивость и умение искать выход из сложных, порой конфликтных ситуаций. Также важным моментом отбора был тест по английскому языку.

Отборочные туры на конкурс проходили с апреля по октябрь 2023 года. Всего на участие было подано более 1000 заявок. По итогу кастингов организаторами и членами жюри были отобраны 57 полуфиналисток, а затем и 30 финалисток из более чем 10 авиакомпаний и 22 городов. Финалистки конкурса будут бороться за корону 10 декабря на сцене КЦ «Вдохновение» в Москве. В состязании за первое место принимают участие девушки из России, Беларуси, Казахстана и ОАЭ.

Юлия Иванова родилась в поселке Хуртэй Кижингинского района, где прожила первые пять лет своей жизни. Затем семья Юлии переехала в Улан-Удэ, тут девочка пошла в школу и проучилась до седьмого класса, пока родители не решили вернуться в родной поселок.

После окончания школы Юлия переехала в Иркутскую область, где поступила в Иркутский государственный лингвистический университет по специальности «зарубежное регионоведение».

В 2021 году Юлия стала бортпроводником «Победы».

«Номер один» подробно рассказывал о том, как Юлия Иванова пришла в авиацию летом этого года.


Фото: предоставлено Юлией Ивановой

 

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самолет конкурс авиакомпания

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