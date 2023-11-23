Общество 23.11.2023 в 16:08

Жительница Бурятии открыла ателье по соцконтракту и помогает СВО

Инга Буянтуева четыре года работала за рубежом, но затем решила вернуться на родину и начать свое дело
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Бурятии открыла ателье по соцконтракту и помогает СВО
Организация самозанятости и индивидуальной предпринимательской деятельности остается в Бурятии самым востребованным направлением соцконтракта в рамках нацпроекта «Демография», сообщили в пресс-службе правительства республики. Молодой предприниматель Инга Буянтуева из Улан-Удэ рассказывает, что после рождения своих сыновей и окончания ВСГУТУ работала четыре года в швейном ателье за рубежом. Затем она приняла решение вернуться на родину и начать свое дело.

- Так совпало, что финансирование по заключенному с Управлением соцзащиты по Улан-Удэ социальному контракту поступило в сентябре 2022 года. Сомнений не было, что надо помогать нашим ребятам. Сразу приобрела швейное оборудование, и с сентября по декабрь прошлого года занималась волонтерством. Все мои друзья, знакомые, ветераны МВД начали приносить рулонами ткани и расходники. Кинули клич через соцсети, и к нам пришли женщины-волонтеры, с которыми для военнослужащих 11 отдельной десантно-штурмовой бригады мы отшивали балаклавы, пятиточечники, толстовки, шапки, носилки, усилители для бронежилетов, тактические пояса. Я технолог швейных изделий, но первую тактическую сетку мы шили девять часов, затем пришел опыт, и эти сетки мы отшивали уже за два-три часа. Те, кто не имел возможности работать в цехе, приносили бесплатные готовые обеды и перекусы. С начала 2023 года уже начала выполнять заказы на пошив женской одежды. Работа идет неплохо, появились даже постоянные заказчики, - рассказывает Инга Жамбаловна.

Семьям с детьми, в том числе многодетным, трудно сделать первый шаг по организации предпринимательской деятельности из-за отсутствия начального капитала.

- Считаю соцконтракт просто отличной государственной поддержкой. Одна моя подруга также на средства соцконтракта открыла массажный салон, другая - бутик по продаже стилизованной национальной одежды, где и я реализую свои изделия. Подрастают дети, которых по необходимости вовлекаем в семейное дело, - продолжила Инга Жамбаловна. – Сама планирую расширять свой бизнес, на заработанные деньги - организовать дополнительные рабочие места.

Участниками программы по преодолению трудной жизненной ситуации, реализуемой по поручению президента России Владимира Путина, за 5 лет стали 6893 жителя Бурятии. По требованиям соглашения участник соцконтракта обязан принять меры по улучшению материального положения семьи. Исходя из этого, более трети участников средства госпомощи направили на организацию самозанятости и индивидуальной предпринимательской деятельности.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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