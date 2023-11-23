Общество 23.11.2023 в 16:34
Призрак «черной пятницы» бродит по стране
Однако акция призрачна - информированность о ней не конвертируется в повышение потребительского спроса
Текст: Номер один
Распродажа года
Традиционно в последнюю пятницу ноября во всем мире проходит, пожалуй, самое долгожданное событие для заядлых шопоголиков. В этом году акция «черная пятница» отмечает 10-летний юбилей в России — первая подобная распродажа в нашей стране состоялась 6 декабря 2013 года — на неделю позже, чем в других странах. Спустя 10 лет о ней не слышал только ленивый: по данным недавнего опроса ВЦИОМ, с ноябрьской акцией в той или иной степени знакомы 9 из 10 россиян (92%), в том числе каждый второй знает о ней (52%), 40% — слышали, но без подробностей. В силу того, что именно мегаполисы выступают средоточием торговли и досуга, больше всего знающих о «черной пятнице» среди москвичей и петербуржцев (70%). Чем меньше населенный пункт, тем ниже доля знающих: в городах-миллионниках показатель составляет 61%, в городах с населением 100-500 тыс человек — 55%, а в селах — 39%.
Впервые о возможности сэкономить на покупках в ближайшую пятницу узнали 8% россиян, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представляет результаты опроса о том, что думают россияне о «черной пятнице».
Типичный россиянин, знающий об акции «черная пятница», — женщина младше 35 лет, с высшим или неполным высшим образованием (62%), работник коммерческой организации (62%), москвич или петербуржец (70%), а также ежедневный пользователь интернета (59%). Доля ничего не знающих о распродаже года выше среди представителей старшего поколения 60+ лет (12%), граждан с неполным средним образованием (29%), жителей сел (13%) и тех, кто практически не выходит во всемирную сеть (22%).
Про покупки
Высокая информированность о ежегодной акции едва ли конвертируется в повышение потребительского спроса: 58% из числа осведомленных ответили, что ничего не покупают в «черную пятницу»; заявили об обратном 41%, в том числе только каждому девятому удается регулярно (всегда/часто) совершать выгодные покупки со скидками — 11%, тогда как оставшиеся 30% довольствуются редким уловом.
Впрочем, все не так печально. Вера в честность скидок на «черную пятницу» и частота покупок связаны: среди тех, кто считает, что почти все товары продаются с большими скидками, доля участвующих в ноябрьской распродаже достигает 71%, среди скептиков («цены как в обычные дни») этот показатель в 2,3 раза ниже — 31%.
Россияне, с той или иной периодичностью совершающие выгодные покупки в «черную пятницу», скорее молоды (18-24 лет — 70%), образованны (47%), финансово обеспечены (47%) и технически подкованы (46% в группе ежедневных интернет-пользователей).
Игнорирует акцию преимущественно старшее поколение 60+ лет (75%), граждане со скромным материальным положением (64%), эпизодические пользователи интернета (82%), а также жители небольших городов (население — до 100 тыс. чел.) и сел (64% и 68% соответственно).
Потребительские стратегии россиян, с той или иной периодичностью совершающих покупки в «черную пятницу» (доля группы — 41%), различаются. В целом доминирует рациональная стратегия — здравый подход («в «черную пятницу» делаю покупки, как в обычные дни» — 32%), экономия («покупаю, что подешевле» — 26%), планирование («составляю список покупок заранее» — 25%), минимализм («покупаю, когда нужно / если есть необходимость» — 3%). Каждый третий, согласно опросу, в период ноябрьской распродажи покупает то, что понравится (34%), по-видимому, не сильно оглядываясь на цену.
Россияне разного достатка с одинаковой частотой составляют список покупок (24-26%); экономить в «черную пятницу» чаще стараются граждане с более скромным материальным положением (36%), тогда как относиться к ежегодной распродаже как к обычному дню свойственно финансово обеспеченным (41%). Аудитория «черной пятницы» в России достигла 41% населения в возрасте 18 лет и старше.
Дисконт нам только снится?
В преддверии «черной пятницы» повсюду пестрит реклама с заманчивыми предложениями, в то время как покупатели с нетерпением ждут возможности сэкономить. И хотя в ноябрьской распродаже ежегодно принимают участие тысячи ритейлеров и рядовых продавцов, у россиян есть повод усомниться в их честности.
Согласно полученным результатам, только каждый восьмой опрошенный разделяет мнение, что в «черную пятницу» почти все товары продаются с большим дисконтом (12%). По мнению каждого четвертого, отыскать такие товары можно, но сложно (25%). Столько же придерживаются позиции, что скидок в «черную пятницу» нет (23%). Особо недоверчивых среди россиян 15% — вместо обещанных скидок им видятся наценки. Таким образом, в оценке масштабности ноябрьской распродажи россияне разделились на две равные группы: 37% полагают, что скидки есть, 38% — что они отсутствуют. В то же время у каждого четвертого вопрос вызвал затруднения (25%), среди активных телезрителей не смог дать содержательный ответ каждый второй (51%).
Сторонников мнения «найти товары со скидкой сложно, но можно» больше среди высокообразованных россиян (30%), жителей Центрального федерального округа (32%) и активных интернет-пользователей (32%).
Не замечают скидок или видят вместо них наценки преимущественно россияне 25-59 лет (25-34 лет — 40%, 35-44 лет — 40%, 45-59 лет — 42%) с плохим материальным положением (46%).
Фото: unsplash.com
Традиционно в последнюю пятницу ноября во всем мире проходит, пожалуй, самое долгожданное событие для заядлых шопоголиков. В этом году акция «черная пятница» отмечает 10-летний юбилей в России — первая подобная распродажа в нашей стране состоялась 6 декабря 2013 года — на неделю позже, чем в других странах. Спустя 10 лет о ней не слышал только ленивый: по данным недавнего опроса ВЦИОМ, с ноябрьской акцией в той или иной степени знакомы 9 из 10 россиян (92%), в том числе каждый второй знает о ней (52%), 40% — слышали, но без подробностей. В силу того, что именно мегаполисы выступают средоточием торговли и досуга, больше всего знающих о «черной пятнице» среди москвичей и петербуржцев (70%). Чем меньше населенный пункт, тем ниже доля знающих: в городах-миллионниках показатель составляет 61%, в городах с населением 100-500 тыс человек — 55%, а в селах — 39%.
Впервые о возможности сэкономить на покупках в ближайшую пятницу узнали 8% россиян, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представляет результаты опроса о том, что думают россияне о «черной пятнице».
Типичный россиянин, знающий об акции «черная пятница», — женщина младше 35 лет, с высшим или неполным высшим образованием (62%), работник коммерческой организации (62%), москвич или петербуржец (70%), а также ежедневный пользователь интернета (59%). Доля ничего не знающих о распродаже года выше среди представителей старшего поколения 60+ лет (12%), граждан с неполным средним образованием (29%), жителей сел (13%) и тех, кто практически не выходит во всемирную сеть (22%).
Про покупки
Высокая информированность о ежегодной акции едва ли конвертируется в повышение потребительского спроса: 58% из числа осведомленных ответили, что ничего не покупают в «черную пятницу»; заявили об обратном 41%, в том числе только каждому девятому удается регулярно (всегда/часто) совершать выгодные покупки со скидками — 11%, тогда как оставшиеся 30% довольствуются редким уловом.
Впрочем, все не так печально. Вера в честность скидок на «черную пятницу» и частота покупок связаны: среди тех, кто считает, что почти все товары продаются с большими скидками, доля участвующих в ноябрьской распродаже достигает 71%, среди скептиков («цены как в обычные дни») этот показатель в 2,3 раза ниже — 31%.
Россияне, с той или иной периодичностью совершающие выгодные покупки в «черную пятницу», скорее молоды (18-24 лет — 70%), образованны (47%), финансово обеспечены (47%) и технически подкованы (46% в группе ежедневных интернет-пользователей).
Игнорирует акцию преимущественно старшее поколение 60+ лет (75%), граждане со скромным материальным положением (64%), эпизодические пользователи интернета (82%), а также жители небольших городов (население — до 100 тыс. чел.) и сел (64% и 68% соответственно).
Потребительские стратегии россиян, с той или иной периодичностью совершающих покупки в «черную пятницу» (доля группы — 41%), различаются. В целом доминирует рациональная стратегия — здравый подход («в «черную пятницу» делаю покупки, как в обычные дни» — 32%), экономия («покупаю, что подешевле» — 26%), планирование («составляю список покупок заранее» — 25%), минимализм («покупаю, когда нужно / если есть необходимость» — 3%). Каждый третий, согласно опросу, в период ноябрьской распродажи покупает то, что понравится (34%), по-видимому, не сильно оглядываясь на цену.
Россияне разного достатка с одинаковой частотой составляют список покупок (24-26%); экономить в «черную пятницу» чаще стараются граждане с более скромным материальным положением (36%), тогда как относиться к ежегодной распродаже как к обычному дню свойственно финансово обеспеченным (41%). Аудитория «черной пятницы» в России достигла 41% населения в возрасте 18 лет и старше.
Дисконт нам только снится?
В преддверии «черной пятницы» повсюду пестрит реклама с заманчивыми предложениями, в то время как покупатели с нетерпением ждут возможности сэкономить. И хотя в ноябрьской распродаже ежегодно принимают участие тысячи ритейлеров и рядовых продавцов, у россиян есть повод усомниться в их честности.
Согласно полученным результатам, только каждый восьмой опрошенный разделяет мнение, что в «черную пятницу» почти все товары продаются с большим дисконтом (12%). По мнению каждого четвертого, отыскать такие товары можно, но сложно (25%). Столько же придерживаются позиции, что скидок в «черную пятницу» нет (23%). Особо недоверчивых среди россиян 15% — вместо обещанных скидок им видятся наценки. Таким образом, в оценке масштабности ноябрьской распродажи россияне разделились на две равные группы: 37% полагают, что скидки есть, 38% — что они отсутствуют. В то же время у каждого четвертого вопрос вызвал затруднения (25%), среди активных телезрителей не смог дать содержательный ответ каждый второй (51%).
Сторонников мнения «найти товары со скидкой сложно, но можно» больше среди высокообразованных россиян (30%), жителей Центрального федерального округа (32%) и активных интернет-пользователей (32%).
Не замечают скидок или видят вместо них наценки преимущественно россияне 25-59 лет (25-34 лет — 40%, 35-44 лет — 40%, 45-59 лет — 42%) с плохим материальным положением (46%).
Фото: unsplash.com