Общество 23.11.2023 в 17:18

На трассе в Бурятии видимость упала почти до нуля

ГИБДД просит водителей быть предельно осторожными
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Текст: Андрей Константинов
На трассе в Бурятии видимость упала почти до нуля
Из-за обильного снегопада видимость на участке республиканской трассы в районе Турки и Гремячинска упала почти до нуля. В связи с ухудшением дорожной обстановки Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности за рулём.

«Соблюдайте ПДД, выбирайте безопасную скорость движения, обязательно используйте ремни безопасности. По возможности откажитесь от поездок в случае не готовности транспортного средства к зимним условиям», - обратились к водителям в ГИБДД Бурятии.



Фото и видео: ГИБДД Бурятии
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