Общество 23.11.2023 в 17:18
На трассе в Бурятии видимость упала почти до нуля
ГИБДД просит водителей быть предельно осторожными
Текст: Андрей Константинов
Из-за обильного снегопада видимость на участке республиканской трассы в районе Турки и Гремячинска упала почти до нуля. В связи с ухудшением дорожной обстановки Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности за рулём.
Фото и видео: ГИБДД Бурятии
«Соблюдайте ПДД, выбирайте безопасную скорость движения, обязательно используйте ремни безопасности. По возможности откажитесь от поездок в случае не готовности транспортного средства к зимним условиям», - обратились к водителям в ГИБДД Бурятии.
Фото и видео: ГИБДД Бурятии
Тегиснегопад