На трассе в Бурятии видимость упала почти до нуля

«Соблюдайте ПДД, выбирайте безопасную скорость движения, обязательно используйте ремни безопасности. По возможности откажитесь от поездок в случае не готовности транспортного средства к зимним условиям», - обратились к водителям в ГИБДД Бурятии.









Из-за обильного снегопада видимость на участке республиканской трассы в районе Турки и Гремячинска упала почти до нуля. В связи с ухудшением дорожной обстановки Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности за рулём.Фото и видео: ГИБДД Бурятии