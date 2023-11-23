Общество 23.11.2023 в 17:26
Монголия впервые в своей истории экспортировала 60 млн тонн угля
Благодаря росту горнодобывающего сектора экономический рост страны составит 6,5 проц
Текст: Номер один
За 40 дней до конца года физический объем экспорта угля из Монголии достиг 60 млн тонн, превысив запланированный объем на 10 млн тонн, сообщает МОНЦАМЭ. До пандемии, в 2019 году, Монголия экспортировала 36,7 млн тонн угля, что было историческим рекордом. В этом году он превзойден.
Проект государственного бюджета на следующий год предусматривает экспорт 60 млн тонн угля, а цена на уголь оценивается в 140 долларов за тонну.
Министерство финансов подчеркнуло, что «60 миллионов тонн угля может быть экспортировано, если добыча угля будет стабильной с начала года». Кроме того, министр финансов объявил, что «благодаря росту горнодобывающего сектора и связанных с ним секторов транспорта и торговли экономический рост, который составлял 6,5 проц в утвержденном бюджетном заявлении на 2024 год, достигнет 7 проц, а номинальный валовой внутренний продукт, как ожидается, составит 74 трлн тугриков».
По состоянию на конец октября физический объем экспорта угля увеличился, а официальные валютные резервы достигли 3,9 млрд долларов. Экспортные поступления Монголии, составившие в прошлом году 12,5 млрд долларов, планируется увеличить до 14,1 млрд долларов в 2024 году. В прошлом году более 90% экспортных поступлений было получено за счет угля.
Фото: montsame.mn
Проект государственного бюджета на следующий год предусматривает экспорт 60 млн тонн угля, а цена на уголь оценивается в 140 долларов за тонну.
Министерство финансов подчеркнуло, что «60 миллионов тонн угля может быть экспортировано, если добыча угля будет стабильной с начала года». Кроме того, министр финансов объявил, что «благодаря росту горнодобывающего сектора и связанных с ним секторов транспорта и торговли экономический рост, который составлял 6,5 проц в утвержденном бюджетном заявлении на 2024 год, достигнет 7 проц, а номинальный валовой внутренний продукт, как ожидается, составит 74 трлн тугриков».
По состоянию на конец октября физический объем экспорта угля увеличился, а официальные валютные резервы достигли 3,9 млрд долларов. Экспортные поступления Монголии, составившие в прошлом году 12,5 млрд долларов, планируется увеличить до 14,1 млрд долларов в 2024 году. В прошлом году более 90% экспортных поступлений было получено за счет угля.
Фото: montsame.mn