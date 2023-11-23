Общество 23.11.2023 в 17:26

Монголия впервые в своей истории экспортировала 60 млн тонн угля

Благодаря росту горнодобывающего сектора  экономический рост страны составит 6,5 проц
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Текст: Номер один
Монголия впервые в своей истории экспортировала 60 млн тонн угля
За 40 дней до конца года физический объем экспорта угля из Монголии достиг 60 млн тонн, превысив запланированный объем на 10 млн тонн, сообщает МОНЦАМЭ.  До пандемии, в 2019 году, Монголия экспортировала 36,7 млн тонн угля, что было историческим рекордом. В этом году он превзойден.

Проект государственного бюджета на следующий год предусматривает экспорт 60 млн тонн угля, а цена на уголь оценивается в 140 долларов за тонну.

Министерство финансов подчеркнуло, что «60 миллионов тонн угля может быть экспортировано, если добыча угля будет стабильной с начала года». Кроме того, министр финансов объявил, что «благодаря росту горнодобывающего сектора и связанных с ним секторов транспорта и торговли экономический рост, который составлял 6,5 проц в утвержденном бюджетном заявлении на 2024 год, достигнет 7 проц, а номинальный валовой внутренний продукт, как ожидается, составит 74 трлн тугриков».

По состоянию на конец октября физический объем экспорта угля увеличился, а официальные валютные резервы достигли 3,9 млрд долларов. Экспортные поступления Монголии, составившие в прошлом году 12,5 млрд долларов, планируется увеличить до 14,1 млрд долларов в 2024 году. В прошлом году более 90% экспортных поступлений было получено за счет угля.

Фото: montsame.mn
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