Общество 23.11.2023 в 17:49

В Улан-Удэ оперативники угрозыска по горячим следам раскрыли мошенничество

Приезжий из Курской области за полцены торговал старыми гаджетами и гарнитурой, выдавая их за новые  
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В Улан-Удэ оперативники угрозыска по горячим следам раскрыли мошенничество
В Улан-Удэ днем 21 ноября в отдел полиции по Октябрьскому району с заявлением о мошенничестве обратилась 55-летняя местная жительница. Она рассказала о том, что шла из парикмахерской домой, когда около нее на автомашине остановился мужчина. Незнакомец предложил купить у него за полцены практически новую технику: два сотовых телефона, планшет, пауэр-банк и две пары наушников.

Срочную продажу он объяснил проблемами с другим автомобилем и необходимостью покупки бензина. На два гаджета мужчина предоставил чеки.

Оценив привлекательность покупки перед новогодними праздниками, потерпевшая вместе с собеседником проехала до ближайшего банкомата, где дополнительно сняла наличные. Общая сумма переданных незнакомцу средств составила 85 тыс рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

Уже дома при более внимательном осмотре улан-удэнка обнаружила, что часть техники неисправна, другая слишком стара, и сообщила об обмане в полицию.

Сотрудники уголовного розыска в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого и машину, на которой он передвигался. Ориентировка передана наружным нарядам полиции. На следующий день 45-летний злоумышленник замечен и задержан на одной из городских улиц сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии.

Известно, что в Бурятию он приехал из Курской области около недели назад, по его словам, для продажи купленного на популярном сайте и выдаваемого за новое имущества. Мужчина цыганской внешности признался, что к товарам бывшего употребления для убедительности прикладывал приобретенные за пределами республики чеки.

Отметим, ранее он уже был судим, в том числе, за мошенничества.

Похищенные средства в полном объеме изъяты полицейскими и возвращены владелице. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. Следствие продолжается.

Фото: pixabay.com
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преступность мошенник задержание

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