В Бурятии росгвардейцы сохранили бабушке 285 тыс рублей

В поселке Селенгинск Кабанского района благодаря неравнодушию молодого человека и сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии удалось уберечь пожилую женщину от действий мошенников, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.Вечером наряду вневедомственной охраны Росгвардии поступила информация о том, что в торговом центре поселка происходит попытка мошеннических действий. Молодой человек обратил внимание на то, что пожилая женщина, получая по телефону, видимо, инструкцию от злоумышленников, собирается переводить крупную сумму. Парень попытался отговорить женщину, а когда это ему не удалось, позвонил в правоохранительные органы.Прибыв на место, росгвардейцы установили, что 78-летняя женщина пытается перевести через банкомат 285 тыс рублей неизвестным лицам.Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прапорщик полиции Роман Вартанян и старший сержант полиции Денис Муравьев сумели убедить женщину не отправлять деньги мошенникам и сопроводили ее до дома для ожидания приезда следственно-оперативной группы МВД. По факту попытки мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия