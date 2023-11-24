Председателя горсовета Улан-Удэ впечатлила выставка Даши Намдакова

- Эта выставка - большое культурное событие не только для Улан-Удэ, но и для меня лично. Это потрясающий художник, человек, который создает совершенно самобытные, ни на что не похожие вещи, заставляющие думать и вызывающие эмоции, - поделился впечатлениями Чимит Бальжинимаев.











23 ноября в Художественном музее имени Ц.С. Сампилова открылась персональная выставка известного художника и скульптора Даши Намдакова «Дорога домой. Искусство Даши Намдакова» (6+). Выставку посетили председатель горсовета Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев и депутат горсовета Сергей Бурдиков.Как сообщается на сайте музея, выставка «Дорога домой» посвящена творческому поиску Даши Намдакова, в котором зритель видит долгий путь мастера, отраженного в художественных образах. Широко показаны в ретроспекции станковые произведения, датируемые от 2000 года, как «Воспоминание о будущем», «Богатая невеста», - до последних лет – «Энергия», «Начало» и др. Многие из данных произведений автора хранятся в частных галереях и музейных фондах разных стран.Выставка продлится до февраля 2024 года.Фото: телеграм-канал горсовета Улан-Удэ