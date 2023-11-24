Общество 24.11.2023 в 10:11

Жителей Бурятии защитят от фейков

В России фиксируется увеличение региональных фейковых инфоповодов
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Текст: Иван Иванов
Жителей Бурятии защитят от фейков
По данным единой системы противодействия распространению недостоверной информации АНО «Диалог Регионы», в Бурятии за 2023 год зафиксировано 12 фейков. Чаще всего злоумышленники создавали фейковые аккаунты министров. Так, например, Иван Козырев, министр спорта и молодёжной политики, якобы лишил премии сотрудника прямо в мессенджере.

«Друзья, мошенники добрались и до меня. Создали аккаунт от моего имени, поставили мою фотографию и схожий никнейм и пишут моим контактам. Если вам пишут с подобных аккаунтов, смело обращайтесь в техподдержку Telegram и сообщайте о мошенничестве!», - порекомендовал настоящий Иван Козырев.

Помимо аккаунта министра спорта и молодёжной политики, созданию фейковых копий также подверглись аккаунты министра образования и науки Бурятии Валерия Позднякова и заместителя председателя правительства - министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой.

В России в 2023 году фиксируется увеличение региональных фейковых инфоповодов на 78% (относительно 2022 года). Именно фейки стали главной темой международного форума «Диалог о фейках», который прошел 22 ноября в Москве. Организатором мероприятия стала АНО «Диалог Регионы».

«Наша главная задача — это создание фактчекерского сообщества в России. Фактчекинг должен стать неотъемлемой частью медиакоммуникаций. Причем эта задача отвечает не только интересам самих медиа, но и стратегическим целям государства, поскольку зачастую фейки несут социально-политические риски, а в случае с недостоверными сообщениями на тему здравоохранения — угрозу жизнедеятельности граждан», - отметил в ходе форума Владимир Табак, генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы».

«Центр управления регионом вместе с правительством Бурятии постоянно работает над выявлением и опровержением фейковых новостей. Одна из наших приоритетных задач – защищать жителей региона от недостоверной информации в сети», - рассказал руководитель ЦУРа Бурятии Александр Кутумов.

Фото: pixabay.com
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