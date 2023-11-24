В Улан-Удэ состоялся концерт, посвященный Дню матери

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. 23 ноября горожанок поздравили с праздником в концертно-театральном центре «Феникс». Со словами признательности со сцены к женщинам обратились представители администрации Улан-Удэ и Горсовета.

- Поздравляю всех матерей с праздником, особенно многодетных мам, тех, кто стал мамами приемным детям, поздравляю матерей наших бойцов. Мама – это все. И жизнь, и воспитание, будущее нашей страны. Желаю вам благополучия, удачи, здоровья, добра, чтобы вы были счастливы и чтобы дети радовали вас и были благодарны. Родить, воспитать, выпустить человека в жизнь – это очень важно. Я люблю свою маму и хочу, чтобы и ваши дети любили вас. Желаю, чтобы вы каждый день чувствовали себя любимыми и родными, - обратился к собравшимся женщинам и.о. председателя Горсовета Анатолий Белоусов.

Также со сцены выступили и.о. председателя комитета по социальной и молодежной политике администрации города Михаил Иванов и ректор ВСГИК Елена Перова.

После официальных поздравлений начался яркий, интересный концерт. Перед собравшимися выступали группа «Сибирский сувенир», заслуженный работник культуры Бурятии Надежда Лаптева, школа танца «Байкал Идель», студенты ВСГИК и другие артисты.

Приглашенные гости были в восторге от выступлений артистов.

Студентка ВСГИК из Забайкальского края Татьяна Хлодина на концерте присутствовала и как студентка вуза, и как мама.

- Концерт очень понравился. Я поражена подготовкой, выступления и песни трогают до глубины души. У меня двое детей: старшему 13 лет, младшему 10. Когда на время сессии я приезжаю в Улан-Удэ, дети живут с бабушкой, - рассказала женщина.

Мария Сажина родом из Слюдянки. В Улан-Удэ она также, как Татьяна, приезжает сдавать сессии. Марии всего 29 лет, но у нее уже есть двое детей.

- Концерт очень понравился. Моим детям по 6 и 10 лет. Я считаю, что главное в воспитании – это общение с детьми. Некоторые родители практически не говорят, не воспитывают детей, а делать это нужно с пеленок. Что касается использования гаджетов, иногда они приносят пользу – можно поиграть в познавательные игры и прочее. Но целыми днями сидеть в телефоне дети не должны, я делаю ограничение по времени, минут 15 посидели и пойдемте что-то другое делать, - делится Мария.





Фото: "Номер один"