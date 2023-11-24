Общество 24.11.2023 в 11:39

Бурятия располагает квотой на ввоз 3000 тонн говядины из Монголии

Соседи предлагают рассмотреть вопросы о ввозе в республику баранины и козлятины
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Бурятия располагает квотой на ввоз 3000 тонн говядины из Монголии
Между Россией и Монголией оживляется экспорт и импорт животноводческой продукции. Причем, рост будет продолжаться. Так, на 2023 год у Бурятии имеется квота на ввоз 3000 тонн говядины из Монголии, в 2024 году эта квота увеличится.

Об этом заявил руководитель Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Андрей Павлов. В Улан-Удэ он принял участие во встрече с руководителем главного Управления ветеринарной службы Монголии Аюшджав Нарантуяа. Встреча прошла под председательством министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсана Дареева, сообщили в пресс-службе управления.

Обсуждались актуальные вопросы сотрудничества ветеринарных служб, обеспечения эпизоотического благополучия приграничных территорий, профилактика и методы лабораторной диагностики болезней животных, а также экспорт и импорт живых животных и животноводческой продукции.

Аюшджав Нарантуяа отметила, что для экологического баланса следует рассмотреть вопросы о ввозе в республику баранины и козлятины.

Напомним, ранее глава Бурятии Алексей Цыденов информировал о том, что с середины ноября республика начнент покупать мясо и мясопродукты из Монголии. Правда, информации о конкретных сделках не было. Во всяком случае, в публичном пространстве.

Резкое оживление в экономических связях двух стран связывают с итогами прошедшего в этом году в Улан-Баторе 25-го заседания Межправительственной Российско-Монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. «Оно было очень успешным», - заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в России Улзийсайханы Энхтувшин. Он провел встречу с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым, информирует пресс-служба ведомства.

Улзийсайханы Энхтувшин рассказал о том, что за последнее время странам удалось достичь взаимопонимания в решении вопросов, которые не двигались многие годы. «Один из вопросов – более 30 лет торговля между Монголией и Россией, в том числе экспорт из Монголии в Россию был на очень низком уровне. И мы рады, что на заседании последней межправкомиссии стороны смогли достичь определенных результатов. В частности, экспорт из России составляет 97%, и только 3% экспорт из Монголии. Мы надеемся, что сможем найти решения для достижения баланса в этом вопросе», - прокомментировал Улзийсайханы Энхтувшин.

Фото: 38.fsvps.gov.ru
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