Общество 24.11.2023 в 12:18
Жителей Улан-Удэ возмутил дымящий «Абсолют»
«Почему контролирующие органы не занимаются надзором», задаются вопросом горожане
Текст: Андрей Константинов
В популярном паблике «Аноним 03» горожане опубликовали фото нещадно дымящей котельной магазина «Абсолют» на ул. Бабушкина. Автора поста возмутило то, что горожан в частных домах переводят на электроотопление, а предприятий это не касается.
«Магазин «Абсолют» за переездом топится углем. На остановках стоять и проходить мимо невозможно, сажа летит, а люди живут рядом! Почему контролирующие органы не занимаются надзором! Пусть увеличивают высоту трубы, ставят фильтра. Не только «Абсолют». У нас все пром. улицы в городе насыщены предприятиями, которые топятся углем - Бабушкина, Автомобилистов, Иволгинская, Комарова», - написал улан-удэнец (орфография сохранена).
Автора поста горожане поддержали.
«Колорит тоже кочегарит, а на машзаводе что творится. Правильно всё, коммерсанты топят углем, им можно, а простой народ виноват». «Ну, круто же, современный большой маркет и на печном отоплении...». «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку», - пишут они.
По словам другого улан-удэнца, который работает в угольной компании, сейчас многие перешли на этот вид топлива, «и частники в том числе».
«Люди уголь скупают как сумасшедшие. Перекупы говорят, нынче очень много заявок, в 5-6 раз больше чем в прошлом году», - сообщил он.
Впрочем, многие сомневаются в эффективности перехода на электротопление.
«Какие электрокотлы, только первые морозы, а сети уже не выдерживают, вечерами без света сидим». «Электрокотлы, говорят, надо устанавливать, а электричество день через день выключают». «У меня по вечерам даже посудомойка не работает, не хватает напряжения. Какие электрокотлы, вырубит весь город от них», - высказываются улан-удэнцы.
Напомним, цена на дрова в Бурятии постоянно ползет вверх, что вынуждает людей переходить на другие источники топлива, прежде всего уголь. Многие горожане считают, что, несмотря на немалую стоимость электричества, отапливать дома электрокотлами стало уже выгоднее, чем использовать дрова. Однако массовому переходу на электричество мешает целый ряд факторов, прежде всего, необходимость модернизации электросетей.
По планам властей, в рамках федеральной программы «Чистый воздух» на электроотопление в Улан-Удэ планируется перевести часть домовладений. Первым на очереди будет район Левобережье – в 2025-26 годы, во вторую очередь на электроотопление переведут поселок Забайкальский – в 2025 году, третьим станет Стеклозавод – Шишковка – Аршан – Верхняя Березовка – в 2027 году, последним, четвертым – Комушка – Горький – 100-е кварталы – до них очередь дойдет также в 2027 году.
Самыми первыми на электротопление перейдут ДНТ «Урожай», «Сибиряк» и «Профсоюзник» на Левом берегу. Планируется, что домохозяйства этого пилотного участка смогут отапливаться электрокотлами уже в конце 2024 года.
Фото: «Аноним 03»
«Магазин «Абсолют» за переездом топится углем. На остановках стоять и проходить мимо невозможно, сажа летит, а люди живут рядом! Почему контролирующие органы не занимаются надзором! Пусть увеличивают высоту трубы, ставят фильтра. Не только «Абсолют». У нас все пром. улицы в городе насыщены предприятиями, которые топятся углем - Бабушкина, Автомобилистов, Иволгинская, Комарова», - написал улан-удэнец (орфография сохранена).
Автора поста горожане поддержали.
«Колорит тоже кочегарит, а на машзаводе что творится. Правильно всё, коммерсанты топят углем, им можно, а простой народ виноват». «Ну, круто же, современный большой маркет и на печном отоплении...». «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку», - пишут они.
По словам другого улан-удэнца, который работает в угольной компании, сейчас многие перешли на этот вид топлива, «и частники в том числе».
«Люди уголь скупают как сумасшедшие. Перекупы говорят, нынче очень много заявок, в 5-6 раз больше чем в прошлом году», - сообщил он.
Впрочем, многие сомневаются в эффективности перехода на электротопление.
«Какие электрокотлы, только первые морозы, а сети уже не выдерживают, вечерами без света сидим». «Электрокотлы, говорят, надо устанавливать, а электричество день через день выключают». «У меня по вечерам даже посудомойка не работает, не хватает напряжения. Какие электрокотлы, вырубит весь город от них», - высказываются улан-удэнцы.
Напомним, цена на дрова в Бурятии постоянно ползет вверх, что вынуждает людей переходить на другие источники топлива, прежде всего уголь. Многие горожане считают, что, несмотря на немалую стоимость электричества, отапливать дома электрокотлами стало уже выгоднее, чем использовать дрова. Однако массовому переходу на электричество мешает целый ряд факторов, прежде всего, необходимость модернизации электросетей.
По планам властей, в рамках федеральной программы «Чистый воздух» на электроотопление в Улан-Удэ планируется перевести часть домовладений. Первым на очереди будет район Левобережье – в 2025-26 годы, во вторую очередь на электроотопление переведут поселок Забайкальский – в 2025 году, третьим станет Стеклозавод – Шишковка – Аршан – Верхняя Березовка – в 2027 году, последним, четвертым – Комушка – Горький – 100-е кварталы – до них очередь дойдет также в 2027 году.
Самыми первыми на электротопление перейдут ДНТ «Урожай», «Сибиряк» и «Профсоюзник» на Левом берегу. Планируется, что домохозяйства этого пилотного участка смогут отапливаться электрокотлами уже в конце 2024 года.
Фото: «Аноним 03»
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