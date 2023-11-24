Общество 24.11.2023 в 12:18

Жителей Улан-Удэ возмутил дымящий «Абсолют»

«Почему контролирующие органы не занимаются надзором», задаются вопросом горожане
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жителей Улан-Удэ возмутил дымящий «Абсолют»
В популярном паблике «Аноним 03» горожане опубликовали фото нещадно дымящей котельной магазина «Абсолют» на ул. Бабушкина. Автора поста возмутило то, что горожан в частных домах переводят на электроотопление, а предприятий это не касается.

«Магазин «Абсолют» за переездом топится углем. На остановках стоять и проходить мимо невозможно, сажа летит, а люди живут рядом! Почему контролирующие органы не занимаются надзором! Пусть увеличивают высоту трубы, ставят фильтра. Не только «Абсолют». У нас все пром. улицы в городе насыщены предприятиями, которые топятся углем - Бабушкина, Автомобилистов, Иволгинская, Комарова», - написал улан-удэнец (орфография сохранена).

Автора поста горожане поддержали.

«Колорит тоже кочегарит, а на машзаводе что творится. Правильно всё, коммерсанты топят углем, им можно, а простой народ виноват». «Ну, круто же, современный большой маркет и на печном отоплении...». «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку», - пишут они.

По словам другого улан-удэнца, который работает в угольной компании, сейчас многие перешли на этот вид топлива, «и частники в том числе».

«Люди уголь скупают как сумасшедшие. Перекупы говорят, нынче очень много заявок, в 5-6 раз больше чем в прошлом году», - сообщил он.

Впрочем, многие сомневаются в эффективности перехода на электротопление.

«Какие электрокотлы, только первые морозы, а сети уже не выдерживают, вечерами без света сидим». «Электрокотлы, говорят, надо устанавливать, а электричество день через день выключают». «У меня по вечерам даже посудомойка не работает, не хватает напряжения. Какие электрокотлы, вырубит весь город от них», - высказываются улан-удэнцы.

Напомним, цена на дрова в Бурятии постоянно ползет вверх, что вынуждает людей переходить на другие источники топлива, прежде всего уголь. Многие горожане считают, что, несмотря на немалую стоимость электричества, отапливать дома электрокотлами стало уже выгоднее, чем использовать дрова. Однако массовому переходу на электричество мешает целый ряд факторов, прежде всего, необходимость модернизации электросетей.

По планам властей, в рамках федеральной программы «Чистый воздух» на электроотопление в Улан-Удэ планируется перевести часть домовладений. Первым на очереди будет район Левобережье – в 2025-26 годы, во вторую очередь на электроотопление переведут поселок Забайкальский – в 2025 году, третьим станет Стеклозавод – Шишковка – Аршан – Верхняя Березовка – в 2027 году, последним, четвертым – Комушка – Горький – 100-е кварталы – до них очередь дойдет также в 2027 году.

Самыми первыми на электротопление перейдут ДНТ «Урожай», «Сибиряк» и «Профсоюзник» на Левом берегу. Планируется, что домохозяйства этого пилотного участка смогут отапливаться электрокотлами уже в конце 2024 года.

Фото: «Аноним 03»
Теги
воздух загрязнение

Все новости

Житель Улан-Удэ наказал беспечных кондитеров
24.11.2023 в 12:55
В Улан-Удэ депутаты горсовета посетили МУП «Городские маршруты»
24.11.2023 в 12:54
«Жизнь и здоровье людей, особенно детей, важнее!»
24.11.2023 в 12:45
Жительницы Бурятии рожают и в 13, и в 58
24.11.2023 в 12:40
Жители Улан-Удэ считают, что их обманывают при покупке угля
24.11.2023 в 12:33
Жителей Улан-Удэ возмутил дымящий «Абсолют»
24.11.2023 в 12:18
Бурятия располагает квотой на ввоз 3000 тонн говядины из Монголии
24.11.2023 в 11:39
В Бурятии короткое замыкание в Toyota Corolla уничтожило гараж и крышу дома
24.11.2023 в 10:52
В Улан-Удэ состоялся концерт, посвященный Дню матери
24.11.2023 в 10:48
В Бурятии осудили лесного «партизана»
24.11.2023 в 10:42
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 ноября

Читайте также
«Жизнь и здоровье людей, особенно детей, важнее!»
Глава Бурятии оценил принятый недавно в республике  порядок обращения с бездомными собаками
24.11.2023 в 12:45
Жительницы Бурятии рожают и в 13, и в 58
При этом средний возраст матери в республике составляет 29 лет
24.11.2023 в 12:40
Жители Улан-Удэ считают, что их обманывают при покупке угля

Жители частного сектора сообщают о «недовесе» при покупке угля у некоторых продавцов

24.11.2023 в 12:33
Бурятия располагает квотой на ввоз 3000 тонн говядины из Монголии
Соседи предлагают рассмотреть вопросы о ввозе в республику баранины и козлятины
24.11.2023 в 11:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru