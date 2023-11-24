Жители Улан-Удэ считают, что их обманывают при покупке угля

В одном из вайбер-чатов улан-удэнского микрорайона жители сообщили о том, что некоторые продавцы угля грешат тем, что привозят меньшее количество топлива, нежели заказывал покупатель.

«Созвонилась о покупке 2.5 тонн гусиноозерского угля и его доставке к дому. Уголь привезли в этот же день, доставили, со слов продавцов, 2.5 тонны. А через 15 минут после него совершенно другой водитель привез 1.986 тонн угля, также отборного и отсеянного и высыпал его рядом с тем углем, который привезли пораньше. Этот водитель предоставил квитанцию о доставке именно 1.986 тонн угля. Сразу стало понятно, что первый продавец доставил менее двух тонн угля, так как кучи доставленного угля были почти одинаковыми, причем куча угля, которую привез первый продавец, выглядит даже меньше. За 2.5 тонны я оплатила 11 тысяч. А теперь думайте, стоит ли у таких продавцов покупать уголь. Обман есть обман. Еще неизвестно и качество угля», - пишет возмущенная женщина.

Покупательница в этот же день позвонила первому продавцу и потребовала доставить недостающее количество угля, однако ей в этом отказали.

Участники чата разделились на два лагеря: одни поддержали свою соседку, другие попытались защитить продавца.

«Я полностью с вами согласна. Админу нужно заблокировать недобросовестных продавцов, чтобы не обманывали жителей нашего района», - написала одна из участниц чата.

«Вы не думали о том, что плотность у угля разная. Разные сорта по-разному весят. В квитанции по закупке угля вес прописывается и сумма, на которую они на базе закупаются. Мелкого угля в машину больше по плотности влезет», - считает другая местная жительница.

Одна из женщин поделилась похожей историей.

«С моими родителями произошла та же самая ситуация и с этими же продавцами. Они обманывают по весу, обманывают пенсионеров. Привезли намного меньший вес, квитанцию не дали. Когда родители позвонили им с претензией, сказали, что машина проходит весы. И больше на звонки не отвечали».

Спустя некоторое время в беседу включились продавцы угля: «Дело в том, что каждый раз уголь разный приходит, когда легкий, когда тяжелый. Кто занимается углем, тот поймет. Уголь всегда разный – какой-топ ласт легче, какой-то тяжелее, может уголь с разных разрезов», - попытался объяснить мужчина.

Цена угля в Улан-Удэ зависит от места его добычи. Уголь из Черемхово и Саган-Нура самый дорогой – 5300 за тонну, немного дешевле топливо из Буртуя – 5200 за тонну, уголь из Гусиноозерска стоит 4600 за тонну, из Нижнеудинска – 4300 за тонну, из Новопавловки - 4000 тонна.





Фото: "Номер один"