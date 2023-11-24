Общество 24.11.2023 в 12:40

Жительницы Бурятии рожают и в 13, и в 58

При этом средний возраст матери в республике составляет 29 лет
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Текст: Андрей Константинов
Жительницы Бурятии рожают и в 13, и в 58
В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. К этому дню Бурятстат обнародовал информацию о матерях республики.

По оценке ведомства, численность населения Бурятии на 1 января 2023 года составила 974,6 тыс. человек, из них 517,8 тысяч – женщины (53%). Средний возраст женщины в республике в 2022 году достиг 38,9 лет, а средний возраст матери – 29 лет. В детородном возрасте (15-49 лет) находилось 238,9 тыс. женщин.

В 2022 году в республике зарегистрировано 7219 браков. Наиболее распространенный брачный возраст у женщин составляет 25-34 года. В этом возрасте связали себя узами брака 35% представительниц прекрасного пола.

В 2022 году в республике появились на свет 10904 маленьких жителя: 5576 мальчиков и 5328 девочек. Большинство малышей родились в полноценной семье – 65,8%.

Максимальное количество родившихся пришлось на матерей в возрасте 30-34 года (28,7% от общего числа детей), 25-29 лет (22,6%), 35-39 лет (19,7%). У молодых мам в возрасте до 20 лет родилось 654 малыша. Женщины постарше (в возрасте 45 лет и более) также решаются на рождение ребенка, ими рождено 25 малышей. Одна жительница республики родила тройню, еще 97 женщин – двойню. Одной самой юной маме в прошлом году было всего 13, а самой старшей - 58 лет.

Из общего числа родившихся в 2022 году детей первенцы составляли 28,8% (3141 малыш). Вторыми у счастливых матерей появились 3179 малышей (29,2%), 2755 – третьими (25,3%), а четвертыми и более – 1814 малышей. В целом повторные рождения достигли 7,7 тысяч или 71,1 % от всех родившихся.

За 9 месяцев 2023 года в Бурятии на свет появилось 7683 малыша, что на 714 малышей или на 8,5% меньше аналогичного периода предыдущего года. 2189 женщин, родившие первенца, будут отмечать День матери впервые.

Фото: «Номер один»
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материнство

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