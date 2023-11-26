В Бурятии шампанское и вино могут подорожать на 50%

Депутаты Госдумы РФ в окончательном чтении приняли закон, предусматривающий повышение ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию с 1 января 2024 года, сообщили РИА Новости. Ставки акцизов на некоторые виды алкоголя вырастут с 1 мая 2024 года втрое. Вино в России может подорожать на 50%. Госдума приняла закон об увеличении акцизов на алкоголь. Акцизы на вино повысятся с 34 до 108 рублей, в 2025 году — до 112 рублей, а в 2026 — до 116 рублей. Подскочит и ставка на российское шампанское — с 45 до 141 рубля за литр.Особенно сильно вырастет акциз на крепленое вино и алкоголь крепостью свыше 18%, который составит 643 рубля за литр уже в следующем году.- Мы поддерживаем любое действие властей, которое направлено на ограничение потребления алкоголя, - сообщил Алексей Карнаухов, координатор БРО «Общероссийская общественная организация поддержки президентских инициатив в области здоровье сбережения нации «Общее дело». - Однако без других мер это решение не даст ощутимого результата, поскольку требуется одновременно направить усилия на продвижение здорового образа жизни, улучшение ситуации с продовольствием и рост благосостояния граждан.А вот улан-удэнский экономист Анатолий Думнов полагает, что «ни о какой заботе о населении здесь речи не идет».- Все просто, федеральный бюджет испытывает огромные сложности из-за роста расходов при снижении доходов от продажи газа и нефти, поэтому вернулись к традиционному способу пополнения - через дополнительное налогобложение потребителя. То, что стоимость алкоголя повысится в год выборов, примечательно - обычно на такие шаги в эти периоды не шли. Видимо, ситуация с налогами такова, что приходится идти даже на явно непопулярные меры, чтобы сформировать бюджет.Тем не менее экономист убежден, что власти напрасно рассчитывают на трехкратное увеличение числа налогов. По его словам, при таком увеличении стоимости официального алкоголя начнет расти нелегальный рынок.- Все эти антиалкогольные кампании всегда приводили к одному и тому же результату - росту поставок спирта и самогона, - отметил он.Фото: «Номер один»