Житель Улан-Удэ вступился за сестру в трудовом конфликте

В Улан-Удэ в производстве дознания отдела полиции по Железнодорожному району находится уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». По подозрению в совершении преступления задержан 56-летний горожанин, сообщили в МВД по Бурятии.Предварительно установлено, что мужчина похитил со стойки в павильоне по продаже фастфуда пять тысяч рублей, принадлежащих индивидуальному предпринимателю. Деньги он забрал во время конфликта с хозяйкой киоска из-за того, что та не хотела возвращать его сестре, трудоустроившейся в организацию, паспорт и оплату за отработанное время.Также во время потасовки он, размахивая терминалом для оплаты банковскими картами, повредил телефон потерпевшей, которая снимала происходящее на камеру. О случившемся владелица бизнеса сообщила в полицию. Все участники инцидента для разбирательства были доставлены сотрудниками в орган внутренних дел.Дознание продолжается.Фото: pixabay.com