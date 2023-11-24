Общество 24.11.2023 в 15:30

Председатель Народного Хурала Бурятии поздравил с Днем работника АПК

В центре Улан-Удэ Владимир Павлов побывал на сельскохозяйственной ярмарке
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Текст: Евгения Гармаева
Председатель Народного Хурала Бурятии поздравил с Днем работника АПК

Сегодня, 24 ноября, на площади Советов в Улан-Удэ стартовала сельскохозяйственная ярмарка (возрастное ограничение 0+). Открытие события посетил глава республиканского парламента Владимир Павлов. Он поздравил всех работников агропромышленного комплекса с их профессиональным праздником.

«Ярмарка проводится в знаменательный год – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия отмечает свое 100-летие! Ассортимент продукции на ярмарке постоянно расширяется, у нас в эти годы динамично развивается сельское хозяйство. Растут показатели по производству растениеводческой продукции, животноводческой продукции, увеличивается производство зерна, мяса, молока, овощей и яиц. Это все достигнуто благодаря самоотверженному и тяжелому труду наших сельхоз товаропроизводителей, работе Министерства сельского хозяйства и продовольствия, и, конечно, общей работе органов государственной власти!»

 - отметил Владимир Павлов.
Председатель Народного Хурала сообщил, что сейчас большое внимание уделяется государственной поддержке производителей.



«Поддержка АПК – одна из приоритетных задач органов государственной власти. На прошлой сессии, которая состоялась 16 ноября, мы утвердили в первом чтении главный финансовый документ на 2024-2026 годы – бюджет. По разделу сельского хозяйства в первом чтении утверждена сумма господдержки – 1 миллиард 761 миллионов рублей. 14 декабря предстоит второе чтение»,

 - напомнил парламентарий.
Владимир Павлов отметил, что качественная местная продукция – залог здоровья для детей и взрослых.

«Поздравляю с праздником, желаю всем успешной работы на ярмарке, благодарю всех за такой большой труд!»?

  - добавил Владимир Павлов.

К словам благодарности присоединился и зампред Республики Бурятия-министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев. Он сообщил, что на ярмарке работают 38 местных сельхоз товаропроизводителей, кооперативов и фермеров.

«Сегодня здесь продают мясо, рыбу, мед, дикоросы – и много другой качественной фермерской продукции. Уже становится доброй традицией, когда мы на главой площади Улан-Удэ проводим такую ярмарку. Хочу сказать, что это – не крайняя ярмарка, также мы будем проводить событие во второй половине декабря уже на четырех площадках города, а еще планируем провести ярмарку в следующем году, в феврале»,

 - сказал Галсан Дареев.
Несмотря на ударившие морозы – 24 ноября за окном минус 20 градусов – с утра на ярмарку пришли около 100 горожан. Напомним, товары можно приобрести с 10:00 до 16:00, 24-25 ноября на площади Советов.


Возрастное ограничение 0+

 
Фото: Номер один

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ярмарка сельское хозяйство Улан-Удэ

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