Общество 24.11.2023 в 15:51

В Улан-Удэ могут продлить маршрут автобусов №17

Сейчас этот вопрос решает депутат горсовета
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Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ могут продлить маршрут автобусов №17
В ДНТ «Перспектива», расположенном в микрорайоне Радужный в Улан-Удэ, депутат горсовета округа №27 Беликто Цыбиков организовал выездное совещание по вопросу продления автобусного маршрута №17 до конца улицы Гостеприимной.

Как отметили в пресс-службе горсовета, в этом году в рамках наказов избирателей там была проведена работа по покрытию дороги фрезератом и расширению разворотной площадки для общественного транспорта.

- Идет разработка проектно-сметной документации на строительство асфальтированной дороги до строящегося детского сада на улице Юности. Также будут предусмотрены работы по устройству водоотвода, ведь весь поток ливневых вод топит гаражный кооператив, – сообщил Беликто Цыбиков.

Фото: горсовет Улан-Удэ
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