В Улан-Удэ могут продлить маршрут автобусов №17

В ДНТ «Перспектива», расположенном в микрорайоне Радужный в Улан-Удэ, депутат горсовета округа №27 Беликто Цыбиков организовал выездное совещание по вопросу продления автобусного маршрута №17 до конца улицы Гостеприимной.Как отметили в пресс-службе горсовета, в этом году в рамках наказов избирателей там была проведена работа по покрытию дороги фрезератом и расширению разворотной площадки для общественного транспорта.- Идет разработка проектно-сметной документации на строительство асфальтированной дороги до строящегося детского сада на улице Юности. Также будут предусмотрены работы по устройству водоотвода, ведь весь поток ливневых вод топит гаражный кооператив, – сообщил Беликто Цыбиков.Фото: горсовет Улан-Удэ