Общество 24.11.2023 в 16:18
«Вы до сих пор не наигрались?»
В Новосибирске педагог учит детей истории с помощью миниатюрных солдатиков
Текст: Номер один
33-летний новосибирский учитель Михаил Бондаренко в детстве обожал играть в солдатиков и изучать военную историю, а в 14 лет купил первый набор миниатюр и краски. Но после школы поступил в юридический, отслужил срочную службу в армии и стал полицейским. Женился, с утра отводил сына в садик - и два часа до работы сидел и раскрашивал исторические миниатюры. Михаил отслужил в МВД семь лет и решил исполнить детскую мечту - стать учителем истории. Получилось. И теперь его солдатики помогают объяснять детям сложные исторические темы. Свою историю он рассказал КП-Новосибирск.
«Дети в восторге»
- Получается, что не я победил солдатиков, а солдатики победили меня: за годы хобби скопил коллекцию из тысячи фигурок. Я хотел учить детей истории в процессе исторической игры, а накопленные знания о военной форме, видах и родах войск, их тактике помогли поступить в магистратуру НГПУ. Через год я уже работал в школе, - сообщил КП-Новосибирск учитель истории школы № 50 Михаил Бондаренко.
Новый учитель поразил старшеклассников: подростки ждали сурового бывшего следователя, который заставит штудировать учебники. Вместо этого историк принес в школу сотни миниатюрных фигурок. Дети глаз не могли оторвать - побросали смартфоны и рассматривали, записывали, обсуждали и лучше запоминали тему урока. Например, на Северную войну Петра Первого со шведами отводился всего один урок, но ребята выучили его наизусть.
- Я веду уроки у детей с 5-го по 11-й класс, большинство в восторге, особенно девятиклассники. Cамые активные записались в кружок и теперь проводят часы за изучением истории, чтобы правильно раскрасить миниатюру. Как ни странно, самые упорные - девочки, они увлечены покраской больше, чем взрослые модницы - маникюром. Одна из тем была Гражданская война Севера и Юга в США. Те, кто занимался, с удовольствием потом читали учебник и получали пятерки, - рассказал КП-Новосибирск Михаил Бондаренко.
Детям не нужны смартфоны
Историк всегда удивлялся: почему никто не применил военную миниатюру в образовании? В Санкт-Петербурге есть целый Музей оловянного солдатика и Ассоциация миниатюристов, где можно встретить докторов наук. В Новосибирске тоже есть клубы моделистов, проводятся выставки, но там в основном взрослые коллекционеры со строгими правилами и элитарностью.
- Историческая миниатюра - удовольствие не из дешевых: одна коробка с 40 солдатиками обойдется в 3 тысячи рублей. Но для взрослого это как три раза сходить в ресторан. Мне же проще три недели сидеть дома и раскрашивать фигурки. Сейчас я пишу магистерскую диссертацию по интерактивным урокам с миниатюрой. Помимо солдатиков приношу разные артефакты: монету времен Екатерины Второй, пушечную шрапнель. Все это можно пощупать и потрогать, - говорит Михаил Бондаренко. - Детям ведь не нужны смартфоны - они нужны родителям, чтобы занять детей. И судя по моему опыту, никакие презентации не дают этого ощущения прикосновения к истории.
В жизни Михаил встречал немало скептиков: «У вас тут в кабинете солдатики стоят - вы до сих пор не наигрались?». Но взрослое хобби и детские игры - вещи разные. Чтобы грамотно раскрасить миниатюру войны с Наполеоном, нужно прочитать не одну книгу, а то и все тома романа Льва Толстого. Коллекционеры даже помогают снимать кино: режиссера «Войны и мира» и «Ватерлоо» Сергея Бондарчука консультировал советский миниатюрист, в результате получились мировые шедевры военно-исторического кино.
- Даешь детям подержать пулю весом 16 граммов, задаешь вопрос: почему солдаты боготворили хирурга Пирогова? Он изобрел гипсовые повязки, которые помогали лечить переломы от таких пуль. О таких вещах в учебниках не пишут, - добавляет Михаил Бондаренко. - Такой интерактив помогает усвоить знания лучше любой презентации, почувствовать историю с головы до пят.
Фото: Никита Манько
«Дети в восторге»
- Получается, что не я победил солдатиков, а солдатики победили меня: за годы хобби скопил коллекцию из тысячи фигурок. Я хотел учить детей истории в процессе исторической игры, а накопленные знания о военной форме, видах и родах войск, их тактике помогли поступить в магистратуру НГПУ. Через год я уже работал в школе, - сообщил КП-Новосибирск учитель истории школы № 50 Михаил Бондаренко.
Новый учитель поразил старшеклассников: подростки ждали сурового бывшего следователя, который заставит штудировать учебники. Вместо этого историк принес в школу сотни миниатюрных фигурок. Дети глаз не могли оторвать - побросали смартфоны и рассматривали, записывали, обсуждали и лучше запоминали тему урока. Например, на Северную войну Петра Первого со шведами отводился всего один урок, но ребята выучили его наизусть.
- Я веду уроки у детей с 5-го по 11-й класс, большинство в восторге, особенно девятиклассники. Cамые активные записались в кружок и теперь проводят часы за изучением истории, чтобы правильно раскрасить миниатюру. Как ни странно, самые упорные - девочки, они увлечены покраской больше, чем взрослые модницы - маникюром. Одна из тем была Гражданская война Севера и Юга в США. Те, кто занимался, с удовольствием потом читали учебник и получали пятерки, - рассказал КП-Новосибирск Михаил Бондаренко.
Детям не нужны смартфоны
Историк всегда удивлялся: почему никто не применил военную миниатюру в образовании? В Санкт-Петербурге есть целый Музей оловянного солдатика и Ассоциация миниатюристов, где можно встретить докторов наук. В Новосибирске тоже есть клубы моделистов, проводятся выставки, но там в основном взрослые коллекционеры со строгими правилами и элитарностью.
- Историческая миниатюра - удовольствие не из дешевых: одна коробка с 40 солдатиками обойдется в 3 тысячи рублей. Но для взрослого это как три раза сходить в ресторан. Мне же проще три недели сидеть дома и раскрашивать фигурки. Сейчас я пишу магистерскую диссертацию по интерактивным урокам с миниатюрой. Помимо солдатиков приношу разные артефакты: монету времен Екатерины Второй, пушечную шрапнель. Все это можно пощупать и потрогать, - говорит Михаил Бондаренко. - Детям ведь не нужны смартфоны - они нужны родителям, чтобы занять детей. И судя по моему опыту, никакие презентации не дают этого ощущения прикосновения к истории.
В жизни Михаил встречал немало скептиков: «У вас тут в кабинете солдатики стоят - вы до сих пор не наигрались?». Но взрослое хобби и детские игры - вещи разные. Чтобы грамотно раскрасить миниатюру войны с Наполеоном, нужно прочитать не одну книгу, а то и все тома романа Льва Толстого. Коллекционеры даже помогают снимать кино: режиссера «Войны и мира» и «Ватерлоо» Сергея Бондарчука консультировал советский миниатюрист, в результате получились мировые шедевры военно-исторического кино.
- Даешь детям подержать пулю весом 16 граммов, задаешь вопрос: почему солдаты боготворили хирурга Пирогова? Он изобрел гипсовые повязки, которые помогали лечить переломы от таких пуль. О таких вещах в учебниках не пишут, - добавляет Михаил Бондаренко. - Такой интерактив помогает усвоить знания лучше любой презентации, почувствовать историю с головы до пят.
Фото: Никита Манько
Тегиобразование история миниатюры