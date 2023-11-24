Общество 24.11.2023 в 16:23

Более 9 тысяч семей Бурятии использовали «дальневосточный» маткапитал

Общий размер выплат составил 1,6 млрд рублей
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Текст: Андрей Константинов
Более 9 тысяч семей Бурятии использовали «дальневосточный» маткапитал
Начиная с 2019 года при рождении или усыновлении второго ребенка семьям Бурятии предоставляется региональный материнский (семейный) капитал. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, эта мера поддержки была введена в связи с включением региона в состав Дальневосточного федерального округа. Всего за 2019-2023 годы «дальневосточным» капиталом воспользовались 9086 семьей на сумму 1,6 млрд рублей. Размер выплаты в 2023 году равен 232,6 тыс. рублей, что составляет 30% от размера федерального маткапитала.

Семья Сафоновых из Мухоршибири, как и многие другие молодые семьи Бурятии, средства маткапитала направила на улучшение жилищных условий.

- Дождались, когда нашему второму сыну исполнится три годика, и этим летом купили большой дом в своём селе. По теплу успели построить баню, гараж и летнюю кухню. Мы с мужем безгранично рады, что теперь у нас есть свой дом, огород, теплица, и мы можем заниматься личным хозяйством. Федеральный и «дальневосточный» материнские капиталы – хорошая поддержка для нас, но главное наше богатство – это наши сыновья! - делится хозяйка дома Анастасия.

Глава семейства Максим Иванович профессиональный водитель, ему часто приходится выезжать в командировки по району. И каждый раз, по его словам, он с радостью в сердце возвращается в свой дом, где его ждут близкие.

- С начала 2023 года 40 семей района реализовали своё право на региональный маткапитал на общую сумму 7,9 млн рублей, - рассказала начальник отдела социальной защиты населения по Мухоршибирскому району Тамара Лаптева. - Эту выплату в полном объеме либо по частям можно направить на улучшение жилищных условий, на получение детьми образования, а также на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

В министерстве социальной защиты Бурятии отметили, что регматкапитал предоставляется на второго ребенка, рожденного с 1 января 2019 года, независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения или усыновления предыдущего ребенка. Финансирование данной меры социальной поддержки осуществляется в рамках реализации национального проекта «Демография» по поручению президента России Владимир Путина.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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