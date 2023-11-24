В Бурятии льготы получает 24 тысячи многодетных семей

В Бурятии комплексом мер социальной поддержки семей с детьми охвачены 24 тысячи многодетных семей, в которых воспитывается 77 тысяч детей. На эти цели за пять лет только из республиканского бюджета направлено 2 млрд 150 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства РБ.Семьям с низкими доходами, среднедушевой доход в которых на каждого члена семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения, установленного в республике, предоставляется единое пособие.- Также многодетным семьям, доход которых ниже 1,5 величины прожиточного минимума, установленного в республике, при рождении либо усыновлении третьего или последующих детей, предоставляется республиканский материнский капитал в размере 65281 рубля. За 10 месяцев текущего года им воспользовались 1740 семей. При рождении третьего и последующего ребёнка также предоставляется ежемесячная выплата в сумме 16 тысяч рублей, - сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. – С начала года этой мерой поддержки охвачено 11446 семей, которым перечислено свыше 1,3 млрд рублей.В их числе многодетная мама Ирина из села Хоринск, которая воспитывает шестерых детей.- По профессии я - медицинская сестра, работаю в Хоринской центральной районной больнице. «Дальневосточную» выплату получаю с июля 2021 года, тогда в нашей семье родился наш самый младший сын – Ильдар. Самому старшему – Даниле скоро исполнится 18 лет, дочери Диане сейчас 14 лет, Елене - 12, Ксении – 10, Анастасии – 5, - рассказывает Ирина. – С мужем Михаилом и не думали, что у нас будет такая большая семья. Думали троих детей будет достаточно. Но сегодня у меня душа радуется, что у нас два сына и четыре дочери. Много лет мы переезжали с одной съемной квартиры на другую. Материнский капитал помог нам приобрести своё жильё. Полученных от государства денег хватило на покупку дома. Нашему счастью не было предела, когда мы справили новоселье. Счастье в семье, в детях, в том, что есть гарантированная помощь и поддержка.В этом году в Хоринском районе 116 многодетных семей стали получателями выплаты на третьего и последующих детей, которым выплачено 25,9 млн рублей.Вместе с тем в Бурятии семьи, имеющие шесть и более несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных), нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеют право на получение единовременной денежной выплаты на приобретение жилья. Жилищную субсидию на приобретение или строительство жилья получает и многодетная семья, в которой одновременно родилось трое и более детей, если семья нуждается в улучшении жилищных условий.- Наша семья тоже стоит в очереди на улучшение жилищных условий. Уверены, что в скором времени получим сертификат, - говорит Ирина.Поддержка многодетных семей – один из главных приоритетов государственной политики. Поэтому по поручению президента России с 1 июля текущего года реализуются региональные программы по повышению рождаемости, которые разработаны с учётом особенностей каждого субъекта.Многодетные семьи Бурятии имеют право на приобретение льготных авиабилетов, компенсацию за приобретенные лекарства детям до шести лет, первоочередной прием детей в дошкольные образовательные организации и организации допобразования, первоочередное предоставление учащимся до 15 лет льготных путевок в детские оздоровительные лагеря, санатории, детские оздоровительные площадки, бесплатное один раз в месяц посещение государственных театров. А с 2021 года многодетные семьи Бурятии освобождены от уплаты транспортного налога в размере 100% от установленной ставки.Работа по поддержке семей, в которых воспитывается трое и более детей продолжается. В настоящее время разработан проект указа президента, устанавливающий единый статус многодетной семьи и меры социальной поддержки.Фото: «Номер один»