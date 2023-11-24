Общество 24.11.2023 в 16:50

Социальный центр «Шанс» в Улан-Удэ в год помогает более 600 бездомным

Благодаря президентской субсидии для центра приобрели новое здание
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Текст: Иван Иванов
Социальный центр «Шанс» в Улан-Удэ в год помогает более 600 бездомным
В 2019 году для республиканского центра социальной адаптации бездомных «Шанс» по единой президентской «дальневосточной» субсидии приобретено здание стоимостью 52 млн рублей. Расширение площади позволило увеличить количество мест с 45 до 70. Число тех, кому помогают, возросло до 600 человек в год.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, с бездомными в «Шансе» проводится кропотливая работа. Здесь они могут проживать, восстановить документы, получить юридическую и медицинскую помощь, получить содействие в поиске работы, а также с пользой проводить досуг.

Благодаря средствам президентской дальневосточной «единой» субсидии, инициированной президентом России Владимиром Путиным, удалось расширить перечень и улучшить качество предоставляемых соцуслуг.

- За последние пять лет в «Шансе» оказали помощь более 3 тысячам оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Им предоставляются услуги по временному приюту, оформляется временная регистрация, оказывается содействие в восстановлении, обмене и получении паспорта, нуждающимся оказывается содействие в госпитализации в лечебные учреждения здравоохранения. В случае, если гражданин признается нуждающимся в постороннем уходе, то оформляется направление в интернат для пожилых и инвалидов, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Мощность нового здания составляет 64 койко-места. В нем имеется два просторных холла для свободного времяпровождения и просмотра телевизора, оборудованы кухни-столовые, имеется библиотека и бытовая комната. Все жилые комнаты благоустроены, в каждой комнате имеется санузел. На территории имеются места для отдыха и занятий спортом.

- Ранее я проживал с родственниками, но после пожара оказался в «Шансе». По специальности - инженер-технолог пищевого производства, работал до этого вахтовым методом, - делится получатель социальных услуг Сергей. – Возраст уже предпенсионный, но работаю постоянным грузчиком в крупной торговой группе, чтобы заработать пенсионные баллы для более высокой пенсии. В интернат для пожилых не собираюсь, я не инвалид и относительно молодой. Так сложилась судьба, но я не унываю, и благодарен государству, что так поддержали в моей сложной ситуации.

В Минсоцзащиты Бурятии отметили, что в центре «Шанс» гражданам оказывается юридическая и другая консультативная помощь, содействие в восстановлении социально-полезных и родственных связей, в прохождении медико-социальной экспертизы для определения инвалидности, помощь в оформлении социальных выплат.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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