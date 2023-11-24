Общество 24.11.2023 в 17:49

Наиболее важной ценностью крепкую семью назвали 68% россиян

Семья, гордость за страну и  связь поколений — трио наиболее важных ценностей
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Текст: Номер один
Наиболее важной ценностью крепкую семью назвали 68% россиян
Президент России Владимир Путин 22 ноября подписал указ о проведении в России Года семьи. Всероссийский центр изучения общественного мнения представляет данные опроса на тему главных ценностей россиян, проведенного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

…а всё другое – суета

Решение о проведении Года семьи призвано популяризировать государственную политику в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Как показал октябрьский опрос ВЦИОМ, тема созвучна большей части россиян: 7 из 10 считают крепкую семью наиболее важной ценностью. Эта ценность в приоритете независимо от пола, возраста, материального положения и образования. Можно сказать, что ценность семьи действительно объединяющая. Особенно часто о важности семьи говорят россияне в возрасте 35-44 лет (77% vs. 57% в возрасте 18-24 лет), возможно, потому что в этом возрасте люди чаще всего уже создали собственные семьи и обзавелись детьми.

О ценностях другого порядка

Следующие ценности в системе координат россиян — патриотические. Треть россиян назвали гордость за страну и важность преемственности поколений, исторической памяти (по 31%). Значимость этих ценностей с возрастом укрепляется (25% и 22% соответственно среди 18-24-летних vs. 35% и 32% среди опрошенных 60+).

Следом идет группа социальных ценностей: дружба, жизнь, достоинство, права и свободы человека (по 29%). Причем более молодые россияне говорят о ценности дружбы в два раза чаще, чем более возрастные (40% среди 18-24-летних vs. 21% среди тех, кто старше 60), как, впрочем, и о правах и свободах (38% среди 25-34-летних vs. 22% 60+).

Примерно с такой же частотой россияне называли и другие ценности: единство народов России (28%), самореализацию (27%, молодые 18-24 лет — в 5 раз чаще, чем 60+) и милосердие (26%). Развитие важной ценностью посчитал каждый пятый (21%).

Топ-3 ценностей россиян разных возрастов:

Молодежь 18-24 лет — крепкая семья (57%), самореализация (50%) и дружба (40%).
Старшая молодежь 25-34 лет — крепкая семья (74%), самореализация (43%) и жизнь, достоинство, права и свободы человека (38%).

Самоопределившиеся 35-44-летние — крепкая семья (77%), жизнь, достоинство, права и свободы человека (36%), историческая память и преемственность поколений (35%).

Состоявшиеся 45-59-летние — крепкая семья (71%), гордость за страну (34%) и историческая память (33%).

Зрелые от 60 лет — крепкая семья (58%), гордость за страну (35%), историческая память и единство народов России (по 32%).

Фото: pixabay.com
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