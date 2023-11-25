Общество 25.11.2023 в 10:58

Жительница Бурятии потеряла 4,3 млн рублей, став «инвестором»

Для потерпевшей в онлайн-приложении биржевой платформы был открыт счет
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Текст: Номер один
Жительница Бурятии потеряла 4,3 млн рублей, став «инвестором»
В Бурятии в отдел полиции по Селенгинскому району обратилась местная жительница, рассказавшая  о том, что в сентябре этого года, желая получить дополнительный заработок, на сайте инвестиционной компании заполнила заявку и оставила свой номер телефона.

Спустя некоторое время ей перезвонил якобы работник организации и предложил вложить денежные средства на инвестиционную площадку. Для потерпевшей в онлайн-приложении биржевой платформы был открыт счет, на котором возможно было отслеживать свой доход от вложений.

Убедившись, что, по сведениям приложения, сумма дохода возрастает, женщина неоднократно оформляла кредиты и вносила средства на счет. Но при попытке вывести свои сбережения «сотрудник компании» пояснил женщине, что необходимо вложить дополнительную сумму, которую она заняла у своего знакомого, сообщили в прокуратуре Бурятии.  

По ее данным, жертвами интернет-преступников по состоянию на 24 ноября 3 стали 2 390 жителей республики (+ 75 за последнюю неделю). Причиненный ущерб составил 634,5 млн рублей (+ 25,6 млн рублей за последнюю неделю).

В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через интернет-сайты.

Злоумышленники представлялись:

- сотрудниками банков;
- полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ;
- покупателями (продавцами) товаров (услуг);
- знакомыми;
- представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.

Они сообщали, что:

- произошло снятие денег;
- оформлен кредит;
- необходимо получить компенсацию;
- предлагали дополнительный заработок.

Фото: «Номер один»
Теги
преступность мошенничество инвестции

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