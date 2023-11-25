Жительница Бурятии потеряла 4,3 млн рублей, став «инвестором»

В Бурятии в отдел полиции по Селенгинскому району обратилась местная жительница, рассказавшая о том, что в сентябре этого года, желая получить дополнительный заработок, на сайте инвестиционной компании заполнила заявку и оставила свой номер телефона.Спустя некоторое время ей перезвонил якобы работник организации и предложил вложить денежные средства на инвестиционную площадку. Для потерпевшей в онлайн-приложении биржевой платформы был открыт счет, на котором возможно было отслеживать свой доход от вложений.Убедившись, что, по сведениям приложения, сумма дохода возрастает, женщина неоднократно оформляла кредиты и вносила средства на счет. Но при попытке вывести свои сбережения «сотрудник компании» пояснил женщине, что необходимо вложить дополнительную сумму, которую она заняла у своего знакомого, сообщили в прокуратуре Бурятии.По ее данным, жертвами интернет-преступников по состоянию на 24 ноября 3 стали 2 390 жителей республики (+ 75 за последнюю неделю). Причиненный ущерб составил 634,5 млн рублей (+ 25,6 млн рублей за последнюю неделю).В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через интернет-сайты.Злоумышленники представлялись:- сотрудниками банков;- полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ;- покупателями (продавцами) товаров (услуг);- знакомыми;- представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.Они сообщали, что:- произошло снятие денег;- оформлен кредит;- необходимо получить компенсацию;- предлагали дополнительный заработок.Фото: «Номер один»