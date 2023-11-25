Общество 25.11.2023 в 12:08
В Бурятии прогнозируют ухудшение погоды
Завтра утром и днем в отдельных районах ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду; поземок, заносы
Текст: Номер один
В Бурятии ожидается ухудшение погоды, сообщает мэрия Улан-Удэ со ссылкой на прогноз Бурятского гидрометцентра. Так, 26 ноября утром и днем в отдельных районах усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, поземок, заносы, по Прибайкалью и южной половине местами снегопад.
В Улан-Удэ 26 ноября временами снег. Ветер северо-западный 7-12, днем порывы до 15-17 метров в секунду. Температура ночью -17,-19, днем -8,-10 градусов. А 27 ноября в столице Бурятии без осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура ночью -17,-19, днем -10,-12 градусов.
Фото: МЧС
В Улан-Удэ 26 ноября временами снег. Ветер северо-западный 7-12, днем порывы до 15-17 метров в секунду. Температура ночью -17,-19, днем -8,-10 градусов. А 27 ноября в столице Бурятии без осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура ночью -17,-19, днем -10,-12 градусов.
Фото: МЧС