В Бурятии прогнозируют ухудшение погоды

В Бурятии ожидается ухудшение погоды, сообщает мэрия Улан-Удэ со ссылкой на прогноз Бурятского гидрометцентра. Так, 26 ноября утром и днем в отдельных районах усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, поземок, заносы, по Прибайкалью и южной половине местами снегопад.В Улан-Удэ 26 ноября временами снег. Ветер северо-западный 7-12, днем порывы до 15-17 метров в секунду. Температура ночью -17,-19, днем -8,-10 градусов. А 27 ноября в столице Бурятии без осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура ночью -17,-19, днем -10,-12 градусов.Фото: МЧС