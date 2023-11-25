Общество 25.11.2023 в 13:07

В Бурятии в 2024 году для детей-сирот купят 96 квартир

В столице Бурятии Управлению капстроительства республики необходимо закупить 27 квартир

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Текст: Номер один
В Бурятии в 2024 году для детей-сирот купят 96 квартир
В Бурятии для детей-сирот в 2024 году Управление капстроительства Бурятии приобретет 96 квартир На сегодняшний день, сотрудники учреждения уже приступили к выполнению плана на 2024 год и заключили контракты на приобретение 14 квартир, сообщили в минстрое республики.

Торги проводятся на сайте госзакупок. Как и прежде, больше всего квартир потребуется в Улан-Удэ. В столице Бурятии необходимо закупить 27 квартир. Однако жилье для детей-сирот необходимо практически во всех районах республики.

Так, в Заиграевском районе будет приобретено 7 жилых помещений, по 6 квартир в Кабанском, Джидинском и Кяхтинском районах, 5 квартир закупят в Иволгинском и Селенгинском районах, в Прибайкальском и Тункинском районах- по 4 квартиры, по 3 жилых помещения в Закаменском, Баргузинском, Бичурском и Хоринском районах, в Еравнинском, Тарбагатайском, Мухоршибирском и Кижингинском районах- по 2 квартиры и по 1 квартире в Муйском, Северо-Байкальском, Окинском, Курумканском и Баунтовском районах и городе Северобайкальск.

«В 2023 году управление капитального строительства Бурятии перевыполнило годовой план по приобретению квартир для детей-сирот. Так, в этом году нам было необходимо выкупить 100 квартир. Фактически за текущий год приобретено 115 жилых помещений. Теперь мы приступили к работе следующего года. Уже заключены контракты на 14 квартир, которые стоят в плане 2024 года», - рассказал начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Как сообщал «Номер один», на 1 апреля этого года в республике насчитывалось 6 053 сироты. Из них в возрасте от 18 лет – 4 958. У этих 5 тысяч наступили правовые основания для получения жилья от государства. На 2023 год общая сумма, выделенная на «сиротское жилье», составила около 270 млн рублей. Из них федеральные средства - более 250 млн и немного средств Бурятии

Средний период реализации права детей-сирот на предоставление жилья составляет около 10 - 11 лет, поясняло республиканское минсоцзащиты.

Отчаявшись в ожидании жилья, многие сироты подают в суд и выигрывают. Но исполнение вердиктов затягивается. У республиканского министерства социальной защиты населения имеется около 860 неисполненных судебных решений о предоставлении жилья детям-сиротам.

Фото: pixabay.com
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