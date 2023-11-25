В Бурятии нашли тропические леса на Байкале

В России есть свой кусочек тропиков: дождевые леса умеренного пояса обнаружены на Дальнем Востоке, по берегам озера Байкал, а также на Черноморском, Каспийском и Охотском побережье. Всего свыше двух миллионов гектаров. Они характеризуются сложным многоярусным строением, а также уникальной фауной, которая редко покидает границы таких лесов, сообщила пресс-служба Рослесинфорга (лесоучетное учреждение Рослесхоза).Российские дождевые леса умеренной зоны отличаются от своих тропических собратьев способностью крайне эффективно улавливать и хранить углерод, они являются средой обитания амурского тигра и дальневосточного леопарда, и могут похвастаться самой плодородной лесной почвой.Для появления дождевых лесов нужны аномально большое количество осадков, постоянно высокий уровень влажности и средняя годовая температура в пределах от +4 до12°C. В России такие леса сосредоточены в восьми регионах, в том числе на территории Приморского, Хабаровского и Краснодарского края, в Хакасии, Туве, Бурятии, в Республике Алтай и на Камчатке.При этом в России почти все дождевые леса растут в предгорьях у прибрежных зон. Горы не дают ветрам переносить влажный воздух вглубь континента и дожди выпадают в пределах предгорий, где совокупность особенно влажного климата, туманов и умеренного температурного режима создают идеальные условия для образования дождевых лесов.Именно благодаря невысоким температурам замедляются процессы разложения. Это делает умеренные дождевые леса крайне эффективными хранилищами углерода – даже в упавших деревьях замедленный процесс разложения за счет умеренных температур углерод консервируется на десятилетия. Такие леса вместе с почвой содержит около 600 тонн углерода на гектар – в два раза больше, чем тропические. Отметим, что средний годовой углеродный след человека составляет около 4 тонн СО2 в год.В целом отсутствие экстремальной влажности в сравнении с тропиками препятствует вымыванию из почвы питательных веществ, из-за чего дождевые леса России более плодородные, чем почвы экваториальных дождевых лесов.Дождевые леса умеренного пояса Дальнего Востока одни из самых продуктивных и разнообразных лесных экосистем на планете. Здесь находится относительно нетронутая среда с уникальным набором характеристик, которых больше нигде в мире нет – она идеально подходит для амурского тигра и дальневосточного леопарда, а также маньчжурского пятнистого оленя, азиатских черных медведей и монгольских серых волков.Дождевые леса отличаются тем, что включают в себя более широкое разнообразие растений, чем окружающие территории, здесь огромное количество живых и упавших деревьев, кустарников, трав, мхов и другой растительности, а также животных и грибов. В основном дождевые леса умеренного пояса представлены хвойными и широколиственными породами, среди которых чаще всего встречаются сосна корейская, пихта маньчжурская, ель ежовая, хинганская пихта, дуб монгольский, береза серебристая, сосна обыкновенная, осина дрожащая, сибирская карликовая сосна, береза Эрмана и даурская лиственница.Стандартные тропические дождевые леса расположены в Южной Америке, Центральной Америке, Африке, Юго-Восточной Азии и Океании. В российских законах нет определения категории дождевых лесов.Фото: baikalzapovednik.ru/С.Пшонкин