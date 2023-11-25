Общество 25.11.2023 в 15:44

В Бурятии спасатели вскрыли квартиру, в которой находился трехлетний ребенок

Оставшись дома один без матери, малыш ухитрился закрыть входную дверь на щеколду

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Текст: Номер один
В Бурятии спасатели вскрыли квартиру, в которой находился трехлетний ребенок
В Бурятии сегодня утром в поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в городе Гусиноозёрск в запертой изнутри квартире находится трех летний ребенок, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.  

Со слов матери следовало, что она ненадолго вышла, оставив малыша в квартире. Этим он и воспользовался, закрыв входную дверь на щеколду. Вернувшись, женщина не смогла самостоятельно открыть дверь. Она обратилась за помощью спасателям.  

Прибыв на место, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в присутствии сотрудника полиции поднялись по трехколенной лестнице на балкон второго этажа и при помощи аварийно-спасательного инструмента аккуратно вскрыли балконную дверь.  Проникнув внутрь квартиры, спасатели убедились, что малыш в порядке.

Благодаря профессиональной помощи спасателей БРПСС, удалось избежать ЧП. С ребенком все хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Фото: pixabay.com

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