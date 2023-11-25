Житель Китая купил в России бивни мамонта на… свадьбу дочери

Два фрагмента бивней мамонта обнаружили читинские таможенники у гражданина КНР, который выезжал в Китай через пункт пропуска МАПП Забайкальск на автобусе, сообщили в Дальневосточном таможенном управлении.Фрагменты бивней вымершего животного весом 1,7 кг были обнаружены при таможенном контроле в сумке у гражданина КНР. При выезде в Китай иностранец не представил разрешительные документы на вывоз объектов палеонтологии, и не внес фрагменты бивней мамонта в пассажирскую таможенную декларацию. На устный вопрос сотрудников таможенного поста о наличии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, ответил отрицательно.Экспертиза установила, что обнаруженные таможенниками части животного, - фрагменты бивней вымершего животного рода мамонты (лат. Mammuthus).Гражданин КНР пояснил, что приобрел фрагменты бивней мамонта у гражданина России в качестве свадебного подарка для своей дочери. О том, что на вывоз из России объектов палеонтологии физическими лицами нужны разрешительные документы (заключение Росприроднадзора) он не знал. А вот вопрос – зачем невесте бивни? – так и остался без ответа.В отношении гражданина КНР Читинская таможня возбудила дело об административных правонарушениях по ч.1 ст.16.2 «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров» и по ст.16.3 «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз (вывоз товаров).Фото: dvtu.customs.gov.ru