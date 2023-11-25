Общество 25.11.2023 в 15:58

Житель Китая купил в России бивни мамонта на… свадьбу дочери

Фрагменты объектов палеонтологии обнаружили читинские таможенники, изъяв их у гражданина КНР
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Житель Китая купил в России бивни мамонта на… свадьбу дочери
Два фрагмента бивней мамонта  обнаружили читинские таможенники у гражданина КНР,  который  выезжал в Китай через пункт пропуска МАПП Забайкальск на автобусе, сообщили в Дальневосточном таможенном управлении.

Фрагменты бивней вымершего животного весом 1,7 кг  были обнаружены при таможенном контроле в сумке у гражданина КНР. При выезде в Китай  иностранец не представил разрешительные документы на вывоз  объектов палеонтологии, и не внес фрагменты бивней мамонта  в  пассажирскую таможенную декларацию.  На устный вопрос сотрудников таможенного поста о наличии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, ответил отрицательно.

Экспертиза установила, что обнаруженные таможенниками части животного, - фрагменты бивней вымершего животного рода мамонты (лат. Mammuthus).

Гражданин КНР пояснил, что приобрел фрагменты бивней мамонта у гражданина России в качестве свадебного подарка для своей дочери. О том, что на вывоз из России объектов палеонтологии физическими лицами нужны разрешительные документы (заключение Росприроднадзора) он не знал. А вот вопрос – зачем невесте бивни? – так и остался без ответа.  

В отношении гражданина КНР Читинская таможня возбудила дело об административных правонарушениях по ч.1 ст.16.2 «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров» и по ст.16.3 «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз (вывоз товаров).    
                                                                              
Фото: dvtu.customs.gov.ru
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