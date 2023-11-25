В Бурятии в Забайкальском нацпарке стало меньше ондатры

В Забайкальском национальном парке сократилась численность ондатры, учет которой проводится в рамках комплексного экологического мониторинга, сообщили в дирекции ООПТ «Заповедное Подлеморье».Осень в этом году была сравнительно тёплая, и ондатровые хатки, состоящие из фрагментов водных растений, «выросли» только к концу октября. По хаткам и оценивается приблизительная численность ондатры.Интересно, что основная популяция ондатры в этом году переселилась с озера Арангатуй на сплавины Чивыркуйского перешейка. По общим приблизительным подсчетам, численность ондатры на территории Чивыркуйского перешейка в этом году составляет 2124, а в 2022 году было 2816, т.е. численность зверька заметно сократилась.Ондатра переносчик туляремии, природно-очагового острого инфекционного заболевания, от которого погибают не только сами зверьки, но могут заболеть и люди, достаточно контакта с водой, заражённой возбудителем болезни. Высокая численность зверька может привести к вспышке туляремии и, соответственно, к повышению опасности заболевания для посетителей Забайкальского национального парка, отдыхающих, например, в местности Монахово.По мере ледостава ондатра становится особенно уязвима для волков и лисиц, которые в это время способны легко разорять хатки, добывая крупных и упитанных грызунов. Орлан-белохвост тоже в значительной степени питается ондатрой. Но все же основной фактор сокращения численности зверька – это болезни и ошибки в выборе места для строительства хатки, водоема для зимовки, ведь некоторые мелководные водоемы промерзают до самого дна.Фото: zapovednoe-podlemorye.ru/В.Малеев