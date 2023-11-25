В Улан-Удэ на округе №20 прошел праздник «Моя мама лучше всех»

Сегодня на округе № 20 прошел праздник «Моя мама лучше всех». Организаторами мероприятия выступили депутаты Улан-Удэнского горсовета.Депутат Улан-Удэнского городского Совета Денис Егоров тепло поздравил всех мам города:- За две недели объявили регистрацию, зарегистрировалось восемь мам. Планировали заранее сладкие призы, чай, пироги. Будем вручать их после соревнований. Единственным условием было, чтобы пришла мама и её детишки. Конечно, праздник приурочен ко Дню матери, чтобы дети проводили время вместе с мамой, ценили, любили и поздравляли своих мам с праздником, - сказал депутат горсовета Денис Егоров.На спортивной площадке по ул. Геологическая, 23 семьям можно было повеселиться сразу в трех локациях: спортивной, музыкальной и интеллектуальной. Дети приняли участие в конкурсах аниматора в ростовой кукле - лисенка Чемпика. Специально для мам и их детей было организовано сразу несколько подвижных и интеллектуальных конкурсов. К примеру, каждому участнику нужно было пройти эстафету, спеть песни и сложить пазл – правильно собрать карту Бурятии.После мероприятия участников соревнований ждали сладкие призы, тёплый чай и грамоты.И, конечно, ведущие праздника не могли не спросить ребят о том, какие же они – ваши мамы?- Моя мама меня целует, обнимает, вкусно мне готовит, выручит из любых трудных ситуаций.- Она всегда меня поддержит, поможет во всем и никогда не бросит!- А моя мама самая красивая, а еще она умеет делать вообще все! – наперебой делились дети.Напомним, ежегодно в России День матери отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2023-м праздничная дата выпадает на 26 ноября.