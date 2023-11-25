Общество 25.11.2023 в 17:00

В Улан-Удэ на округе №20 прошел праздник «Моя мама лучше всех»

Мероприятие состоялось в преддверии Дня матери
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ на округе №20 прошел праздник «Моя мама лучше всех»
Сегодня на округе № 20 прошел праздник «Моя мама лучше всех». Организаторами мероприятия выступили депутаты Улан-Удэнского горсовета. 

Депутат Улан-Удэнского городского Совета Денис Егоров тепло поздравил всех мам города: 

- За две недели объявили регистрацию, зарегистрировалось восемь мам. Планировали заранее сладкие призы, чай, пироги. Будем вручать их после соревнований. Единственным условием было, чтобы пришла мама и её детишки. Конечно, праздник приурочен ко Дню матери, чтобы дети проводили время вместе с мамой, ценили, любили и поздравляли своих мам с праздником, - сказал депутат горсовета Денис Егоров.  

На спортивной площадке по ул. Геологическая, 23 семьям можно было повеселиться сразу в трех локациях: спортивной, музыкальной и интеллектуальной. Дети  приняли участие в конкурсах аниматора в ростовой кукле - лисенка Чемпика. Специально для мам и их детей было организовано сразу несколько подвижных и интеллектуальных конкурсов. К примеру, каждому участнику нужно было  пройти эстафету, спеть песни и сложить пазл – правильно собрать карту Бурятии. 

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После мероприятия участников соревнований ждали сладкие призы, тёплый чай и грамоты.
 
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И, конечно, ведущие праздника не могли не спросить ребят о том, какие же они – ваши мамы? 

- Моя мама меня целует, обнимает, вкусно мне готовит, выручит из любых трудных ситуаций. 

- Она всегда меня поддержит, поможет во всем и никогда не бросит! 

- А моя мама самая красивая, а еще она умеет делать вообще все! – наперебой делились дети. 

Напомним, ежегодно в России День матери отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2023-м праздничная дата выпадает на 26 ноября.

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