Общество 25.11.2023 в 18:00
Русский акустик первым настроил тоны морин-хуура в соответствии со стандартами скрипки
Отчет Дениса Ярового об акустической реконструкции морин-хуура обнаружили в архивах Монголии
Текст: Номер один
Музыковед и культуролог, член группы профессоров Монгольской консерватории доктор, профессор Бадамжавын Батжаргал обнаружил в Центральном государственном архиве реферат (отчет) советского скрипичного мастера Дениса Ярового, который в конце 1960-х годов определил систему собственных тонов настройки музыкального инструмента морин-хуур и сделал акустические измерения, сообщает МОНЦАМЭ.
Другими словами, ранее не было известно, что такое измерение было произведено для морин-хуура, поэтому доктор Батжаргал считает это новым открытием в области истории мирового музыкального искусства, а не только Монголии. Дело в том, что настройка тонов (тембров) для деков морин-хуура и акустические измерения, выполненные Денисом Яровым, были проведены на научной основе. Музыковед Батжаргал прислал в МОНЦАМЭ информацию, связанную с этим открытием, приложив фотографии этого реферата.
Денис Яровой сделал настройку тонов морин-хуура в соответствии со стандартами скрипки, провел акустические измерения в физической лаборатории в Москве и представил отчет о проделанной работе министерству культуры Монголии в 1968 году.
Специалист-акустик Денис Яровой (1921-1991) приехал в Монголию (Монгольскую Народную Республику, МНР) в 1967 году по контракту в качестве реставратора европейских смычковых инструментов по приглашению министерства культуры Монголии. Оно выделило ему помещение под ревстрационную мастерскую при Музыкально-хореографическом училище для ремонта и реставрации смычковых инструментов в трех основных музыкальных учреждениях того времени, таких как Симфонический оркестр, Оперный театр и Музыкальная школа.
Помимо реставрации, ему также было поручено провести акустическую гармонизацию для таких смычковых музыкальных инструментов, как морин-хуур и хуучир. Получив дополнительные обязанности, он сначала попросил тогдашнего министра культуры О.Сосорбарама продлить срок его шестимесячного трудового контракта в МНР. Позже министерство культуры продлило его контракт еще на семь месяцев.
В 2022 году Агентство по стандартизации и метрологии Монголии утвердило стандарт конструкции морин хуура. Музыковед Батжаргал, присутствовавший на заседании комиссии по утверждению этого стандарта, говорит, что первый стандарт, установленный Яровым для морин-хуура, не был принят во внимание.
В настоящее время доктор Б.Батжаргал получил приглашение выступить с докладом на конференции в США и КНР по материалам, найденным им в Центральном государственном архиве.
Фото: montsame.mn
Другими словами, ранее не было известно, что такое измерение было произведено для морин-хуура, поэтому доктор Батжаргал считает это новым открытием в области истории мирового музыкального искусства, а не только Монголии. Дело в том, что настройка тонов (тембров) для деков морин-хуура и акустические измерения, выполненные Денисом Яровым, были проведены на научной основе. Музыковед Батжаргал прислал в МОНЦАМЭ информацию, связанную с этим открытием, приложив фотографии этого реферата.
Денис Яровой сделал настройку тонов морин-хуура в соответствии со стандартами скрипки, провел акустические измерения в физической лаборатории в Москве и представил отчет о проделанной работе министерству культуры Монголии в 1968 году.
Специалист-акустик Денис Яровой (1921-1991) приехал в Монголию (Монгольскую Народную Республику, МНР) в 1967 году по контракту в качестве реставратора европейских смычковых инструментов по приглашению министерства культуры Монголии. Оно выделило ему помещение под ревстрационную мастерскую при Музыкально-хореографическом училище для ремонта и реставрации смычковых инструментов в трех основных музыкальных учреждениях того времени, таких как Симфонический оркестр, Оперный театр и Музыкальная школа.
Помимо реставрации, ему также было поручено провести акустическую гармонизацию для таких смычковых музыкальных инструментов, как морин-хуур и хуучир. Получив дополнительные обязанности, он сначала попросил тогдашнего министра культуры О.Сосорбарама продлить срок его шестимесячного трудового контракта в МНР. Позже министерство культуры продлило его контракт еще на семь месяцев.
В 2022 году Агентство по стандартизации и метрологии Монголии утвердило стандарт конструкции морин хуура. Музыковед Батжаргал, присутствовавший на заседании комиссии по утверждению этого стандарта, говорит, что первый стандарт, установленный Яровым для морин-хуура, не был принят во внимание.
В настоящее время доктор Б.Батжаргал получил приглашение выступить с докладом на конференции в США и КНР по материалам, найденным им в Центральном государственном архиве.
Фото: montsame.mn
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