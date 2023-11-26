Женщин в Бурятии поздравляют с Днем матери

Юлия Юлова из Улан-Удэ – мама бойца из доблестной 11-й Отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Ее сын с первых дней участвует в спецоперации.

Сама Юлия считает, что не может и не должна оставаться в стороне, сейчас помощь нужна нашим бойцам. Так она познакомилась с волонтерской группой «Тёплые сердца».

Сейчас вместе с другими неравнодушными жителями Юлия помогает бойцам в госпитале в Улан-Удэ. Еженедельно волонтеры привозят раненым бойцам гостинцы, делают по их просьбе необходимые покупки и даже выезжают с ними на экскурсии и прогулки.

Юлия совмещает это с работой в сфере торговли.

Недавно сын вернулся домой в очередной отпуск. Семья гордится им, ведь он, как и его деды, защищает семью и страну.

А пока сын на фронте, Юлия продолжает помогать бойцам в тылу.

- Мы поздравляем всех матерей с праздником и гордимся сильными женщинами Бурятии, - поздравляет женщин отделение ОНФ в Бурятии.





Фото: скриншот из видео ОНФ