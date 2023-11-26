Общество 26.11.2023 в 11:49

В Бурятии бананы подорожали на 47%

Цены на фрукты рекордно выросли

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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии бананы подорожали на 47%

«В октябре 2023 года средняя розничная цена один килограмм бананов поднялась до 143,4 руб. По сравнению с октябрем прошлого года их стоимость выросла на 47%. Такой темп подорожания в годовом выражении стал самым заметным за период наблюдения с 2000 года», — уточнил Росстат, передает РБК.

В Бурятии стоимость бананов выросла еще больше, в магазинах Улан-Удэ они продаются уже за 190 рублей, а в районах цена перевалила за 200 рублей за килограмм.

- Это рекордное повышение цены, начиная с 2000 года, - сообщает Росстат.

Причиной повышения цены стало обесценивание рубля из-за западных санкций и подорожание импортных бананов, покупаемых за американские доллары. Поскольку импортозамещение невозможно в принципе (бананы в России не растут), потребители вынуждены ощущать издержки геополитики на собственных кошельках.

- К сожалению этот ранее относительно недорогой фрукт становится все более недоступным для потребителей, как и другие, например, значительно подорожавшие мандарины и апельсины, - прокомментировал «Номер один» экс-депутат Народного Хурала Игорь Бобков.

По словам политика, при продолжении подобных явлений люди будут вынуждены все туже затягивать пояса. Люди уменьшают потребление и все чаще выбирают более дешевые дискаунтеры и нацеливаются на поиск распродаж.


Фото: ru.freepik.com

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