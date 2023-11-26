На перевале Пыхта в Бурятии все спокойно

Дежурный диспетчер сообщает о том, что в настоящее время осадков на Пыхте нет, движение свободно в обе стороны. Спецтехника находится в режиме ожидания.

«Будьте внимательны на дорогах. При аварийных ситуациях на региональной дороге обращаться в Бурятрегионавтодор по тел. 8 3012 55 -20-55», - сообщает «Прибайкалье-инфо 24/7».



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