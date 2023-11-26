Общество 26.11.2023 в 12:05
На перевале Пыхта в Бурятии все спокойно
В настоящее время снег на перевале не идет, движение открыто в обе стороны
Текст: "Номер один"
Дежурный диспетчер сообщает о том, что в настоящее время осадков на Пыхте нет, движение свободно в обе стороны. Спецтехника находится в режиме ожидания.
«Будьте внимательны на дорогах. При аварийных ситуациях на региональной дороге обращаться в Бурятрегионавтодор по тел. 8 3012 55 -20-55», - сообщает «Прибайкалье-инфо 24/7».
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