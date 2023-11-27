Остаток отпуска: что с ним делать?

Вопрос: «Можно ли перенести остаток отпуск ана следующий год»

Марина Ивановна Р.

У каждого работника есть право на оплачиваемый отпуск не менее 28 календарных дней. Отпуск выше 28 дней устанавливается по требованию законодательства (например, если речь идет о работе на вредном производстве) или если это предусмотрено коллективным договором.

Отпуск можно переносить. Но работодатель не может не предоставлять работнику ежегодный оплачиваемый отпуск в течение двух лет подряд.

Если отпуск превышает 28 дней, то разница в большинстве случаев может быть заменена по заявлению работника денежной компенсацией. Размер компенсации исчисляется так же, как и отпускные — исходя из среднедневного заработка сотрудника и количества дней неиспользованного отпуска.

Важно знать:

- нельзя заменить денежной компенсацией основной отпуск в 28 календарных дней и минимальный дополнительный отпуск за вредность (7 календарных дней);

- беременные женщины и сотрудники младше 18 лет должны использовать отпуск в полном объеме.

Работник может получить денежную компенсацию за неиспользованный отпуск:

- при увольнении;

- по письменному заявлению за ту часть отпуска, которая превышает 28 календарных дней, при работе во вредных и (или) опасных условиях труда - 35 календарных дней.