Возврат подаренного
Вопрос: «Можно ли забрать подаренное жилье или машину обратно?»
Да, но только по веским причинам. Нельзя просто передумать и забрать подарок. Если есть основания, можно через суд отменить договор дарения или признать его недействительным.
Отмена дарения возможна в таких случаях:
- одаряемый покушался на жизнь дарителя или его близких родственников, умышленно нанес ему травмы;
- вещь имеет большую неимущественную ценность для дарителя, а одаряемый обращается с ней с риском безвозвратной утраты;
- даритель пережил одаряемого - если в договоре есть условие, что при этом дарение отменяется.
Договор с обещанием подарить имущество в будущем можно отменить, если:
- у дарителя изменилось имущественное или семейное положение, состояние здоровья.;
- дарение в новых условиях существенно снизит его уровень жизни.
Возможно, если доказать в суде, что дарителя заставили, обманули, он был недееспособным или не понимал значения своих действий.
Что важно знать о договоре дарения:
- договор дарения всегда безвозмездный. Если передали или получили вещь в обмен на подарок - это уже не дарение, а, например, купля-продажа или мена;
- коммерческим организациям нельзя заключать между собой договоры дарения. Но им можно дарить другу другу подарки стоимостью не более 3000 руб.;
- договор может быть письменным или устным. Нотариус - по желанию. Для дарения в будущем и подарков от компании дороже 3000 руб. - только письменная форма;
- когда пишете в договоре про подарок, опишите его. Нет указания на конкретный предмет - договор не имеет силы;
- переход права собственности по договору дарения движимого имущества, например, машины, мебели или денег, не нужно регистрировать. Права на подаренную недвижимость нужно обязательно регистрировать в Росреестре;
- до получения подарка от него можно отказаться. Тогда договор считается расторгнутым;
- нельзя передать подарок одаряемому после смерти дарителя. В этом случае нужно составить завещание, а не договор дарения.