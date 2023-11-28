Общество 28.11.2023 в 09:00

Возврат подаренного

Что можно вернуть?
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Текст: Номер один
Возврат подаренного
Pixabay

Вопрос: «Можно ли забрать подаренное жилье или машину обратно?»

Да, но только по веским причинам. Нельзя просто передумать и забрать подарок. Если есть основания, можно через суд отменить договор дарения или признать его недействительным.

Отмена дарения возможна в таких случаях:

- одаряемый покушался на жизнь дарителя или его близких родственников, умышленно нанес ему травмы;

- вещь имеет большую неимущественную ценность для дарителя, а одаряемый обращается с ней с риском безвозвратной утраты;

- даритель пережил одаряемого - если в договоре есть условие, что при этом дарение отменяется.

Договор с обещанием подарить имущество в будущем можно отменить, если:

- у дарителя изменилось имущественное или семейное положение, состояние здоровья.;

- дарение в новых условиях существенно снизит его уровень жизни.

Возможно, если доказать в суде, что дарителя заставили, обманули, он был недееспособным или не понимал значения своих действий.

Что важно знать о договоре дарения:

- договор дарения всегда безвозмездный. Если передали или получили вещь в обмен на подарок - это уже не дарение, а, например, купля-продажа или мена;

- коммерческим организациям нельзя заключать между собой договоры дарения. Но им можно дарить другу другу подарки стоимостью не более 3000 руб.;

- договор может быть письменным или устным. Нотариус - по желанию. Для дарения в будущем и подарков от компании дороже 3000 руб. - только письменная форма;

- когда пишете в договоре про подарок, опишите его. Нет указания на конкретный предмет - договор не имеет силы;

- переход права собственности по договору дарения движимого имущества, например, машины, мебели или денег, не нужно регистрировать. Права на подаренную недвижимость нужно обязательно регистрировать в Росреестре;

- до получения подарка от него можно отказаться. Тогда договор считается расторгнутым;

- нельзя передать подарок одаряемому после смерти дарителя. В этом случае нужно составить завещание, а не договор дарения.

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