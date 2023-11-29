Общество 29.11.2023 в 09:00

Товар с браком

Как вернуть?
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Текст: Номер один
Товар с браком

Вопрос: «Что делать, если товар оказался некачественным?» 

Любовь Львовна

На основании ст. 18-22 закона о защите прав потребителей от 07.02.2002 № 2300-1 Вы имеете право потребовать у продавца:

- вернуть деньги;

- заменить товар на такой же или другой марки, модели, артикула с перерасчетом цены;

- соразмерно уменьшить цену;

- устранить недостатки или возместить расходы на это;

- возместить убытки из-за использования некачественного товара.

За возвратом, устранением недостатков и заменой можно также обратиться к изготовителю или импортеру.

Срок возврата - в течение гарантийного срока или срока годности. Если они не установлены - в пределах двух лет. Для сезонных товаров срок начинается с наступления соответствующего сезона - их устанавливают в субъектах РФ в зависимости от климатических условий. Для технически сложных товаров отдельные правила.

Товар обменяют в течение 7 дней, а если нужна проверка - 20 дней. Если у продавца или изготовителя нет в наличии нужного товара - в течение месяца.

За товар, расходы на ремонт, разницу в цене или возмещение убытков деньги вернут в течение 10 дней.

 

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