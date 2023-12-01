Общество 01.12.2023 в 09:00

Преимущества олипиадников при поступлении

Какие есть льготы?
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Текст: Номер один
Преимущества олипиадников при поступлении
Номер один

Вопрос: «Есть ли какие-то льготы при поступлении для школьников – победителей различных олимпиад?» 

Маргарита С.

Победители и призеры всероссийской олимпиады школьников могут поступить в вуз без вступительных экзаменов, а иногда еще и получить вознаграждение, которое определяют региональные власти.

Важно, чтобы профиль олимпиады совпадал с направлением, куда поступает абитуриент. Например, не получится поступить на журфак, выиграв олимпиаду по биологии. При этом сдать ЕГЭ нужно будет только по базовым предметам - для получения аттестата.

Минобрнауки каждый год утверждает список олимпиад, победители которых могут получить льготы при поступлении в вуз. Каждой олимпиаде устанавливают свой уровень, на который ориентируются вузы, определяющие, какое преимущество давать победителям и призерам. При этом школьнику все равно придется сдавать ЕГЭ по обязательным предметам и предмету олимпиады.

Победа на олимпиаде, которая не входит в перечень, или участие без призовых мест во всероссийской или «перечневой» тоже может пригодиться. За такие индивидуальные достижения вузы могут начислять до 10 баллов к сумме по ЕГЭ. Условия необходимо уточнять на сайте или в приемной комиссии учебного заведения.

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