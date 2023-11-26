В Улан-Удэ прибыли четыре «ГАЗель City»

В Улан-Удэ продолжает пополняться парк МУП «Городские маршруты» новыми автобусами. Сегодня в Улан-Удэ прибыла первая партия из четырех автобусов малого класса «ГАЗель City», всего их поступит 26. Их пассажировместимость до 22 мест.

Сейчас ежедневно на линии выходят до 130 автобусов МУП «Городские маршруты» среднего и большого классов. После регистрации и всех необходимых процедур в феврале-марте 2024 года выйдут на линию и новые «ГАЗели City».

Они поедут по тем маршрутам, которые ранее обслуживали частные перевозчики, но сегодня по разным причинам они не работают в полную силу. А также на дороги и улицы, где не везде удобно проходить автобусам среднего и большого класса.

- И снова обращаюсь ко всем желающим! Нам нужны более 100 водителей, предприятие может трудоустроить всех, кто готов работать на новых и комфортабельных автобусах! – обращается к горожанам мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.