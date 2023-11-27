Общество 27.11.2023 в 09:09

На борьбу со снегом в Улан-Удэ вывели всю коммунальную технику

Уборка снега ведется в круглосуточном режиме, заверили в мэрии
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Текст: Андрей Константинов
На борьбу со снегом в Улан-Удэ вывели всю коммунальную технику
В Улан-Удэ продолжают устранять последствия снежных выходных. Как сообщили в мэрии города, подсыпка дорог ведется непрерывно. Сейчас в городе работают 16 пескоразбрасывающих машин.

На выходных в ликвидации последствий продолжительного снегопада была задействована вся снегоуборочная техника Комбината по благоустройству.

«Уборка снега ведется в круглосуточном режиме. Накануне ночью грейдера срезали снежные накаты с дорог в мкрн Верхняя Березовка, на Удинском мосту, на ул. Н. Петрова, пр. Автомобилистов, ул. Ботанической, Лимонова, пр. 50-летия Октября, ул. Бабушкина, Ленина, Сухэ-Батора, Балтахинова. Трактора-щетки сметали снег с проезжей части к прибордюрной зоне», - говорят в мэрии.

Сегодня в шесть утра началась погрузка собранного ночью снега. 105 уборщиков территорий очищают лестницы, остановки и тротуары. В течение дня будут работать бригады в составе уборщиков территорий, мини-погрузчиков и самосвалов. Они одновременно будут собирать, загружать и вывозить снег с улиц.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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