На борьбу со снегом в Улан-Удэ вывели всю коммунальную технику

В Улан-Удэ продолжают устранять последствия снежных выходных. Как сообщили в мэрии города, подсыпка дорог ведется непрерывно. Сейчас в городе работают 16 пескоразбрасывающих машин.На выходных в ликвидации последствий продолжительного снегопада была задействована вся снегоуборочная техника Комбината по благоустройству.«Уборка снега ведется в круглосуточном режиме. Накануне ночью грейдера срезали снежные накаты с дорог в мкрн Верхняя Березовка, на Удинском мосту, на ул. Н. Петрова, пр. Автомобилистов, ул. Ботанической, Лимонова, пр. 50-летия Октября, ул. Бабушкина, Ленина, Сухэ-Батора, Балтахинова. Трактора-щетки сметали снег с проезжей части к прибордюрной зоне», - говорят в мэрии.Сегодня в шесть утра началась погрузка собранного ночью снега. 105 уборщиков территорий очищают лестницы, остановки и тротуары. В течение дня будут работать бригады в составе уборщиков территорий, мини-погрузчиков и самосвалов. Они одновременно будут собирать, загружать и вывозить снег с улиц.Фото: мэрия Улан-Удэ