В Бурятии сообщили о гибели двух военных

В минувшие выходные в Бурятии стало известно о гибели еще двух военнослужащих, служивших в зоне специальной военной операции.Вайбер-чат «Курумкан-инфо.24/7» сообщил о гибели Руслана Власова, который с 2014 года служил по контракту.Руслан Власов родился 12 октября 1990 года в селе Алла Курумканского района. Окончив Дыренскую школу, поступил в Могойтинский СПТУ на механика. В мае 2008 года ему была присвоена квалификация электросварщик 2 разряда. В училище Руслан увлекался волейболом, вольной борьбой.По окончании СПТУ в мае 2009 года был призван на срочную службу. Служил в роте материально-технического обеспечения на должности сварщика. Неоднократно поощрялся командованием роты и части за отличное несение службы.После демобилизации работал охранником в ЧОПе. В 2014 году вернулся на службу в армию, заключив контракт. За время службы был награжден медалью Суворова и медалью «За воинскую доблесть».Руслан Власов погиб 20 ноября 2023 года. У него остались мама, брат, сын и дочь.О гибели контрактника Максима Бондарева сообщил вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7».Максим Бондарев родился 17 июня 1992 года в Гусиноозерске. Учился в школе №3. После школы получил специальность машинист бульдозера, слесарь по ремонту автомобилей, машинист дорожных и строительных машин.В последнее время работал в ООО «Гусиноозерское Управление Востокэнергомонтаж». С апреля 2023 года - слесарь по ремонту оборудования котельных.30 августа 2023 года подписал контракт на военную службу. Проходил службу старшим механиком-водителем в танковом батальоне.Погиб в ходе специальной военной операции в ноябре 2023 года.Фото: «Курумкан-инфо.24/7», «Селенга-инфо.24/7»