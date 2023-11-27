Иностранца с рогами задержали в аэропорту Улан-Удэ

Панты северного оленя пытался незаконно вывезти в Улан-Батор гражданин Монголии через аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ. Товар не был задекларирован, разрешительные документы на его вывоз у авиапассажира отсутствовали, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.Как рассказали в ведомстве, иностранец в зоне таможенного контроля пошел по зеленому коридору, тем самым подтвердив отсутствие у него запрещенных или ограниченных к перемещению и подлежащих декларированию товаров. Но в сопровождаемом багаже мужчины таможенники обнаружили два фрагмента необработанных рогов оленя. В дальнейшем экспертиза подтвердила, что это высушенные панты северного оленя.По словам и.о. начальника Улан-Удэнского таможенного поста Андрея Попова, рога оленей являются продукцией животного происхождения, подлежащей ветеринарному контролю. Поэтому для их вывоза необходимо иметь разрешение Россельхознадзора и ветеринарный сертификат.За недекларирование товара и несоблюдение запретов и ограничений в отношении гражданина Монголии возбудили два административных дела. Их передали на рассмотрение в суд. Рога у иностранца изъяли.Фото: Бурятская таможня