Общество 27.11.2023 в 11:08

Иностранца с рогами задержали в аэропорту Улан-Удэ

С рогами гражданину Монголии пришлось расстаться
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Текст: Андрей Константинов
Иностранца с рогами задержали в аэропорту Улан-Удэ
Панты северного оленя пытался незаконно вывезти в Улан-Батор гражданин Монголии через аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ. Товар не был задекларирован, разрешительные документы на его вывоз у авиапассажира отсутствовали, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

Как рассказали в ведомстве, иностранец в зоне таможенного контроля пошел по зеленому коридору, тем самым подтвердив отсутствие у него запрещенных или ограниченных к перемещению и подлежащих декларированию товаров. Но в сопровождаемом багаже мужчины таможенники обнаружили два фрагмента необработанных рогов оленя. В дальнейшем экспертиза подтвердила, что это высушенные панты северного оленя.

По словам и.о. начальника Улан-Удэнского таможенного поста Андрея Попова, рога оленей являются продукцией животного происхождения, подлежащей ветеринарному контролю. Поэтому для их вывоза необходимо иметь разрешение Россельхознадзора и ветеринарный сертификат.

За недекларирование товара и несоблюдение запретов и ограничений в отношении гражданина Монголии возбудили два административных дела. Их передали на рассмотрение в суд. Рога у иностранца изъяли.

Фото: Бурятская таможня
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