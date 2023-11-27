Общество 27.11.2023 в 11:49

Зарплата в Бурятии выросла почти на 15%

Такие данные озвучил Бурятстат
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Текст: Андрей Константинов
Зарплата в Бурятии выросла почти на 15%
В Бурятии в январе-сентябре 2023 года среднемесячная начисленная заработная плата работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по предварительной оценке, составила 58364 рубля. Это на 14,8% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные озвучил сегодня Бурятстат.

Наиболее высокий размер зарплаты - 101,3 тыс. рублей - отмечен у работников в сфере добычи полезных ископаемых. Он превышает среднереспубликанский показатель в 1,7 раза.

Наиболее низкая оплата труда наблюдалась у работников в сфере гостиничного бизнеса и предприятий общественного питания (ниже среднереспубликанского уровня на 39,6%), а также работников, занятых в сфере операций с недвижимым имуществом (ниже на 32,8%).

«Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в сентябре 2023 года соответствовала 106,8% к уровню сентября 2022 года. Реальная заработная плата в январе-сентябре 2023 года соответствовала 108,9% к январю-сентябрю 2022 года», - отметили в Бурятстате.

Фото: «Номер один»
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