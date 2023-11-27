Зарплата в Бурятии выросла почти на 15%

В Бурятии в январе-сентябре 2023 года среднемесячная начисленная заработная плата работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по предварительной оценке, составила 58364 рубля. Это на 14,8% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные озвучил сегодня Бурятстат.Наиболее высокий размер зарплаты - 101,3 тыс. рублей - отмечен у работников в сфере добычи полезных ископаемых. Он превышает среднереспубликанский показатель в 1,7 раза.Наиболее низкая оплата труда наблюдалась у работников в сфере гостиничного бизнеса и предприятий общественного питания (ниже среднереспубликанского уровня на 39,6%), а также работников, занятых в сфере операций с недвижимым имуществом (ниже на 32,8%).«Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в сентябре 2023 года соответствовала 106,8% к уровню сентября 2022 года. Реальная заработная плата в январе-сентябре 2023 года соответствовала 108,9% к январю-сентябрю 2022 года», - отметили в Бурятстате.Фото: «Номер один»