Общество 27.11.2023 в 13:51
Мэрия: дома для переселенцев в Новом Зеленом будут обслуживать по гарантии пять лет
В проблемах, возникших в ряде квартир, зачастую виноваты сами жильцы
Текст: Андрей Константинов
Мэрия Улан-Удэ отреагировала на сигнал Общероссийского народного фронта о жалобах жителей, переехавших из «авариек» в новые дома в микрорайоне Новый Зеленый. При сдаче всех домов в эксплуатацию летом этого года специальная комиссия проверила все системы их жизнеобеспечения.
- Дома были сданы полностью со всеми актами ввода в эксплуатацию, всей исполнительной документацией, получены все лабораторные заключения по абсолютно всем параметрам жизнеобеспечения, - рассказал директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Олег Тимофеев, который контролировал строительство домов в микрорайоне.
- Большая влага в отдельных квартирах возникла из-за неправильной эксплуатации вентиляционных установок. Вентиляционный продух регулируется механически от руки, он создает мгновенный воздухообмен, то есть в любом случае должен работать. Многие жильцы попросту не умеют регулировать вентиляцию и закрывают ее. Когда воздухообмена нет, влажный воздух поднимается вверх по вентиляционным стоякам и в холодное время года на трубе, которая выходит на крышу, образуется, так называемый, ледяной куржак. В солнечную погоду куржак начинает таять и по этим же стоякам вода обратно поступает в квартиры. Поэтому и возникают претензии, что кровля протекает, - пояснил Олег Тимофеев.
Некоторые жильцы жаловались на сломанные розетки в квартирах, оторванные крышки, которые закрывают в подъездах инженерные коммуникации.
- Неприятно об этом говорить, но некоторые жильцы просто по-варварски относятся к этим вещам, к общему имуществу в доме. Из-за этого все проблемы. В большинстве же квартир, где живут сознательные жители, которые берегут свое и общедомовое имущество, все нормально, все функционирует, - отметил Олег Тимофеев.
- Мы ходили, проверяли, замеряли, у всех - 20-22 градуса, это соответствует нормативу. Все заявки, которые поступают от жителей, мы фиксируем в журнале и потом отрабатываем – приходим, обследуем помещение. Если аварийная ситуация, то - сразу. Если заявка, которая касается работы ТГК-14, то бывает в течении следующего дня отрабатываем вместе с ними, - рассказал директор управляющей компании «Родник» Максим Калинин, которая обслуживает новые дома.
Как заверили в мэрии, все жалобы жителей взяты в работу и на контроль соответствующими структурами городской администрации. Новые дома в микрорайоне Новый Зеленый будут обслуживать по гарантии пять лет.
Фото: мэрия Улан-Удэ
- Дома были сданы полностью со всеми актами ввода в эксплуатацию, всей исполнительной документацией, получены все лабораторные заключения по абсолютно всем параметрам жизнеобеспечения, - рассказал директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Олег Тимофеев, который контролировал строительство домов в микрорайоне.
Что касается жалоб жильцов, то большая их часть касалась повышенной влажности и даже сырости в квартирах. По итогам обследования выяснилось, что она возникла из-за неправильной эксплуатации жителями системы вентиляции.
- Большая влага в отдельных квартирах возникла из-за неправильной эксплуатации вентиляционных установок. Вентиляционный продух регулируется механически от руки, он создает мгновенный воздухообмен, то есть в любом случае должен работать. Многие жильцы попросту не умеют регулировать вентиляцию и закрывают ее. Когда воздухообмена нет, влажный воздух поднимается вверх по вентиляционным стоякам и в холодное время года на трубе, которая выходит на крышу, образуется, так называемый, ледяной куржак. В солнечную погоду куржак начинает таять и по этим же стоякам вода обратно поступает в квартиры. Поэтому и возникают претензии, что кровля протекает, - пояснил Олег Тимофеев.
Некоторые жильцы жаловались на сломанные розетки в квартирах, оторванные крышки, которые закрывают в подъездах инженерные коммуникации.
- Неприятно об этом говорить, но некоторые жильцы просто по-варварски относятся к этим вещам, к общему имуществу в доме. Из-за этого все проблемы. В большинстве же квартир, где живут сознательные жители, которые берегут свое и общедомовое имущество, все нормально, все функционирует, - отметил Олег Тимофеев.
Относительно температуры в квартирах после соответствующих замеров выяснилось, что она соответствует норме.
- Мы ходили, проверяли, замеряли, у всех - 20-22 градуса, это соответствует нормативу. Все заявки, которые поступают от жителей, мы фиксируем в журнале и потом отрабатываем – приходим, обследуем помещение. Если аварийная ситуация, то - сразу. Если заявка, которая касается работы ТГК-14, то бывает в течении следующего дня отрабатываем вместе с ними, - рассказал директор управляющей компании «Родник» Максим Калинин, которая обслуживает новые дома.
Как заверили в мэрии, все жалобы жителей взяты в работу и на контроль соответствующими структурами городской администрации. Новые дома в микрорайоне Новый Зеленый будут обслуживать по гарантии пять лет.
Фото: мэрия Улан-Удэ