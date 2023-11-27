Мэрия: дома для переселенцев в Новом Зеленом будут обслуживать по гарантии пять лет

Что касается жалоб жильцов, то большая их часть касалась повышенной влажности и даже сырости в квартирах. По итогам обследования выяснилось, что она возникла из-за неправильной эксплуатации жителями системы вентиляции.





Относительно температуры в квартирах после соответствующих замеров выяснилось, что она соответствует норме.



